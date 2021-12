La exclusión de ficheros de morosidad se gestiona de manera ágil y exitosa con Sello Legal Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:53 h (CET)

En el momento en el que una persona cae injustamente en ficheros de morosidad, tiene la posibilidad de impugnar la inclusión a través de una demanda judicial,que podrá culminar con una indemnización por haber sido vulnerado su derecho al honor.

Para acompañar a los agraviados en este camino, el bufete Sello Legal Abogados, con sedes en Oviedo y León, cuenta con un staff de letrados de vasta experiencia, dispuestos a llevar a cabo la exclusión de ficheros de morosidad de estas personas. Esto tiene el objetivo de que sus clientes de toda España accedan a la recuperación de sus derechos y oportunidades económicas.

Asesoría especializada de la mano de Sello Legal Abogados Los juristas de Sello Legal Abogados ofrecen un análisis gratuito del caso, si la persona rellena el formulario disponible en la página web del despacho. Una vez acordadas las acciones, se iniciará la ejecución de cada paso, con la asesoría permanente de los abogados.

El procedimiento de exclusión de ficheros de morosidad puede ser ejecutado en la Asociación Nacional de Entidades de Financiación, ASNEF, el Registro de Aceptaciones Impagadas, RAI, o el del Centro de Información de Riesgos del Banco de España, CIRBE, entre otros. Asimismo, la inclusión tiene validez cuando el deudor cumple con tres requisitos imprescindibles: la presencia de una deuda cierta, impagada, sin manifestación de disconformidad del deudor por el monto de la misma, el requerimiento previo por parte del acreedor del pago de ese monto y que la deuda tenga menos de seis años de antigüedad.

Cuando no se cumple alguna de estas premisas, el deudor vería afectado su derecho al honor y podría solicitar la exclusión y una indemnización. Una vez que el despacho analiza el caso y verifica las características del mismo, procederá a redactar la demanda donde quedará claramente expresado que no se han cumplido los parámetros de inclusión en el fichero.

Seguidamente, con base en la fecha de alta en el registro de morosidad, los datos sobre frustración de negocios, denegación de cotizaciones con los seguros, consultas de terceros y demás inconvenientes financieros, los letrados solicitarán ante el juzgado una indemnización por daños al honor de su cliente.

Cómo recuperar la solvencia De acuerdo con el director general de Sello Legal Abogados, Íñigo Serrano, “el profundo conocimiento de las leyes de los profesionales del despacho les permite defender los derechos de sus clientes con la sencillez y tranquilidad que necesitan”.

Los abogados se encargarán de representar a sus clientes en la audiencia, durante el juicio y en la apelación, en el caso de ser necesaria. Este equipo de asesores realiza su trabajo con el compromiso de cobrar solo cuando el cliente obtenga una sentencia favorable, las cuales se cumplen en más del 90 % de los casos que atiende esta firma.

Hacer que quienes hayan sido incluidos de forma errónea en registros de morosidad puedan olvidar para siempre este contratiempo es el principal objetivo de Sello Legal Abogados, siempre bajo los valores de confianza y seguridad con los que los afectados contarán en este camino a su recuperación económica.

