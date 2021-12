ILOVEWINE ofrece su selección invierno con 6 vinos de 6 bodegas diferentes Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:29 h (CET)

En cualquier momento del día, una buena copa de vino puede ser la compañía perfecta, siendo ideal tanto para celebrar un momento de tranquilidad en casa como para disfrutar en reuniones junto a los seres queridos. Sin embargo, las cualidades de cada tipo de vino otorgan a este ciertas características que se adaptan mejor a algunos climas, según la sensación que producen.

Los sommeliers son expertos en la selección de vinos por temporada, vinotecas como ILOVEWINE también facilitan la elección de bebidas con su selección de vinos de invierno. Los vinos bien seleccionados aportarán una experiencia inigualable a todo aquel que los deguste.

La selección de vinos de invierno que ofrece ILOVEWINE El invierno marca las bajas temperaturas, por ello es común la comida caliente como cremas, sopas y guisos. Estas preferencias se trasladan hasta los licores, donde el público tiende a escoger vinos cítricos o de frutas confitadas, que combinan perfectamente con los alimentos mencionados.

La selección de invierno de ILOVEWINE está compuesta por 6 vinos procedentes de 6 bodegas diferentes. La variedad destinada a esta época varía entre vinos blancos y vinos tintos, entre los que se encuentran el Casa Primicia Blanco, Tobelos Blanco, Muga Crianza, Dominio de Berzal Graciano, Mitarte Mazuelo y Roda Reserva.

Los usuarios que adquieran la selección obtendrán como obsequio una cesta de dulces artesanos y una guía de gastronomía local. El envío de este pack se efectúa de manera gratuita a 10 países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, España (península y Baleares), Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco y Portugal.

Otros productos disponibles en ILOVEWINE La vinoteca no solo se centra en la selección de vinos por temporadas, también hace una invitación especial a sus clientes a descubrir los mejores vinos que ofrece cada bodega. En este sentido, ofertan una selección de las 12 botellas más recomendadas de los productores. Las marcas que resaltan en el catálogo, aparte de las disponibles en la selección de invierno, son Abel Mendoza, Remírez de Ganuza, Manuel Quintano y Finca Allende. También disponen de vinos ecológicos y vinos singulares.

Si el consumidor no desea un pack disponible, también existe la posibilidad de adquirir los productos del catálogo. El único requisito es adquirir 6 botellas o múltiplos y, de esta forma, el envío gratuito está garantizado en península y Baleares.

ILOVEWINE se caracteriza por la venta de vinos no comerciales, siendo una vinoteca online especializada en los ejemplares con Denominación de Origen Calificada Rioja. Asimismo, su equipo basa su elección en la experiencia de profesionales para asegurar la calidad de cada vino promocionado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.