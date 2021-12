Harley Davidson eligió a Lords & Barbers como barbería de confianza para su evento en Alicante Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:03 h (CET)

Harley Davidson también es sinónimo de estilo y moda. La reconocida marca de motocicletas cuenta con auténticos apasionados entre sus seguidores. Los llamados moteros son reconocidos por su look único caracterizado por las botas, los vaqueros y las chaquetas de cuero.

No obstante, también son distinguidos por sus peinados y el cuidado que dan a su cabello y a sus barbas. Esta fusión del mundo de la barbería y la moda con el ámbito de las motos se pudo comprobar y disfrutar en el evento que organizó Harley Davidson con la presencia de Lords & Barbers, una de las mejores barberías de España a día de hoy.

Estilo y motos en un evento destacado por la calidad Es por la química antes descrita que, hace pocas semanas, Lords & Barbers y Harley Davidson se fusionaron en un espectáculo original. De este modo, durante una exhibición de motos, la fabricante estadounidense Harley Davidson en Alicante contó con la demostración del arte barbero de una de las barberías más reconocidas del país.

El evento se celebró en las instalaciones de Harley Davidson en Alicante. Hasta ahí llegaron aficionados a las motocicletas y auténticos moteros en sus vehículos relucientes. Los asistentes pudieron disfrutar de una barbacoa al aire libre amenizada con buena música, además de una prueba gratuita de los nuevos modelos que Harley Davidson pone a disposición de sus amantes, entre los que destacaron la nueva Pan America y la Sportser S. Todo ello estuvo acompañado de la presencia del show barbero a cargo de los profesionales de Lords & Barbers.

Harley Davidson ha escogido a una de las mejores barberías del país El CEO de Lords & Barbers, Abel Pleguezuelos, destaca que su barbería goza de un gran reconocimiento en toda España. Su calidad se vio reflejada en 2018, cuando logró el premio TheQhair. Este certificado hace referencia a la Guía de Calidad de la Peluquería en España, y sería el equivalente a las estrellas Michelín de los restaurantes.

Esa importante distinción es solo una de todas las que han posicionado a Lords & Barbers entre las mejores barberías del país. Ese reconocimiento podría haber servido de aval para que Harley Davidson, una de las marcas de motocicletas más importantes y genuinas a nivel internacional, haya apostado por la destreza de estos barberos durante el evento.

