La empresa mayorista de moda infantil, Grupo Reprepol, se expande en España y en el mundo

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Grupo Reprepol cuenta con más de 300 tiendas en el mercado y se ha posicionado como uno de los líderes mayoristas de moda infantil en el sector de la moda infantil gracias a su buen gusto, calidad y precios accesibles. Más allá de esta red de tiendas, la empresa está en plena expansión en países de Europa y América.

Su método de trabajo y su trayectoria de 30 años han permitido que cientos de emprendedores confíen en esta compañía para invertir en un negocio rentable y duradero. Además, también cuentan con la ventaja de recibir permanentemente asesoría en todos los aspectos que deban cuidarse para tener una tienda que brinda márgenes de ganancia que superan el 250 %.

Disciplina y ganas de triunfar en el sector de la moda infantil es todo lo que se necesita para incorporarse como socio al Grupo Reprepol, cuyo catálogo contiene más de 8.000 referencias en tallas que van de la 0 hasta los 18 años.

El formato de negocio de Reprepol Para acceder al servicio de fabricación, venta y distribución que ofrece esta compañía mayorista de ropa infantil, los interesados pueden elegir entre el formato monomarca o multimarca.

En la primera modalidad, el inversor puede elegir una marca de las distribuidas por Reprepol para instalar su local comercial y funcionar de manera similar a una franquicia de ropa infantil. A pesar de esto, conserva su identidad e independencia, sin asumir costes como royalties, canon de entrada, ni permanencia, convirtiendo a este modelo de negocio en uno de los formatos más modernos y seguros en el sector de la moda infantil.

La segunda modalidad que ha ganado popularidad en los últimos años hace referencia al concepto de tienda multimarca. Este modelo está basado en la venta de las diferentes marcas del portafolio de Reprepol convirtiéndose en una oferta única inigualable en el mercado. Además de ropa, los que elijan esta opción pueden incorporar en sus tiendas calzado, accesorios, ropa de baño, y complementos para bebés, niños y niñas.

En cualquier caso, ambas opciones de negocio estarán siempre guiadas por los expertos de la compañía, quienes asesorarán sobre la instalación de la tienda y las estrategias de marketing y publicidad. Siempre con la garantía de proporcionar exclusividad, ya que no proporcionan este servicio a más de una tienda en la misma zona, y recogida parcial de los productos no vendidos al final de cada temporada.

Grupo Reprepol asegura el éxito Grupo Reprepol dispone de todas las herramientas administrativas y comerciales para asegurar el éxito de cada uno de sus socios. Su experiencia como fabricante y mayorista de moda infantil está a completa disposición de los emprendedores que deseen multiplicar sus ganancias en poco tiempo, con la opción de recibir financiación total en el stock sin intereses.

La libertad del inversionista es la premisa de este concepto innovador de trabajo que cada día se expande en toda España y en el mundo, con el funcionamiento de locales con el sello Reprepol en Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Marruecos, Sahara Occidental, México, Bolivia, Chile, Argentina y muchos más.

La ropa de máxima calidad en su diseño y confección con precios competitivos está disponible desde esta empresa para quienes deseen aprovechar la oportunidad de iniciar un exitoso camino en el sector de la moda infantil.

