Unos de los mejores implantes dentales de Madrid

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Hoy el día, el sector dental se encuentra en constante evolución y ha avanzado mucho. Esto se debe a que son muchas las personas que padecen problemas bucodentales que afectan a la funcionalidad de la boca o perjudican la estética de su sonrisa. Estas quieren ponerle remedio lo más pronto posible.

Uno de los problemas más comunes, sobre todo en adultos, son las ausencias dentales. Normalmente, lo primero en lo que se piensa es que afecta a la estética debido a que causa inseguridad en la persona para sonreír, pero las consecuencias van mucho más allá de aspectos puramente estéticos. La ausencia de un o más dientes conlleva problemas funcionales como las dificultades para triturar alimentos. Esto no solo hace que el momento de comer se vea arruinado, sino que además también tiene afectación en las encías, que hacen más esfuerzo a causa de la falta de dientes, provocando también problemas digestivos debido a que los alimentos no se están triturando de forma correcta.

Además, esta problemática también puede desembocar en un problema de desviación dental porque al existir un hueco (espacio vacío) en la dentadura por la caída del diente, los demás intentan ocuparlo inclinándose poco a poco y provocando un problema de desviaciones dentales.

Por las múltiples consecuencias que se pueden derivar de este problema, las ausencias dentales no es algo que se deba ignorar. Por este motivo, es importante recurrir a un tratamiento de implantes dentales. En Madrid, la clínica dental DeltaDent es experta en este tratamiento y muchos otros.

¿En qué consiste el procedimiento de implantes dentales? Este tratamiento es uno de los más conocidos. Desde DeltaDent explican como se realiza el proceso de implantología dental.

Para empezar, hay que conocer con certeza en qué estado se encuentra la boca del paciente. En ese sentido, lo primero será realizar un estudio mediante un TAC (tomografía) y una vez estudiado en profundidad el caso y determinadas las medidas exactas que deben tener los implantes que se van a colocar, se cita al paciente para explicarle cuál va a ser el tratamiento.

El implante dental está hecho de un material biocompatible el cual puede ser de zirconio o titanio. Sin embargo, DeltaDent siempre va un paso más allá, contando con unos materiales de calidad premium como son los implantes dentales de titanio BTI y los de zirconio Straumann.

La intervención es sencilla e indolora y si se lleva a cabo por un implantólogo cualificado, el éxito del tratamiento está garantizado. Una vez colocados, se integrarán al hueso del paciente. Para poder llevarlo a cabo se deben de cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra el tener la cantidad y calidad necesaria de hueso maxilar. Sin esto, el tratamiento no podrá llevarse a cabo, ya que los implantes dentales deben adherirse (integrarse) bien al hueso. Una vez integrados se debe dejar cicatrizar aproximadamente durante 3 meses y una vez finalizado el proceso de osteointegración, ya se puede pasar a la siguiente fase. En esta se deberá colocar el pilar, un elemento fundamental que hace posible la unión del implante con la corona, siendo esta la parte visible, con un aspecto muy similar al resto de dientes naturales.

Una vez colocadas estas dos piezas ya se podrá lucir sonrisa nueva, teniendo en cuenta que se debe realizar una revisión periódica para comprobar que el tratamiento está desarrollándose correctamente y que el resto de la boca se encuentre en buen estado.

La clínica dental situada en Chamartín, Madrid: DeltaDent En el caso de que se tengan molestias de algún tipo es importante acudir al dentista para una revisión, ya que esta es la única forma de saber si se padece algún problema y ponerle solución.

Además, es importante acudir a este especialista aunque no se tenga ningún problema o síntoma porque existen enfermedades que son más “discretas”. Por eso mismo, es de vital importancia que se lleven a cabo revisiones de manera periódica. En ocasiones, escoger una clínica dental es complicado debido a la multiplicidad de centros especializados en la salud bucal. En ese sentido, DeltaDent es una apuesta segura porque esta clínica dirigida por el Dr. Alberto Meriñán ha sido galardonada con la estrella de oro a la “mejor empresa dental y profesionales de España”. Formada por un equipo de profesionales cualificados, esta clínica está en constante formación y desarrollo y trabaja con tecnología de vanguardia y un trato amable y personalizado.

Ya sea que se necesite un tratamiento de implantes dentales o cualquier otro procedimiento bucodental, desde la clínica dental DeltaDent aportan resultados funcionales y estéticos.

