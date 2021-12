Los mejores consejos de Hidrosport para recuperarse de los excesos de la Navidad Comunicae

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 07:05 h (CET) Cuando suenan las campanadas del año nuevo es muy probable que las personas busquen cómo recuperarse de los excesos de la navidad. Diciembre es uno de los meses más alegres del año, pero también uno lleno de comidas poco saludables, las cuales están presentes en cada una de las celebraciones de este mes. Si cuando llega enero hay unos kilos de más, y urge deshacerse de ellos para volver al cuerpo de noviembre, en Hidrosport dan algunos consejos para hacerlo sin tantas complicaciones y de forma tranquila Prevenir los excesos durante la Navidad

Para empezar hay que aclarar que si se quiere recuperar de los excesos de la navidad, es prudente que evitarlos por completo. O al menos reducirlos en la medida de lo posible. Esto significa que en cada invitación que se reciban a lo largo del mes, tendrás que controlar las ansias al comer y al beber.

No obstante, desde Hidrosport son muy conscientes de que esto es algo muy difícil teniendo en cuenta que salir de fiesta y reunirse en familia son dos actividades que definen los últimos treinta días del año. Entonces, si realmente se quiere prevenir los excesos, hay que evitar comer en cada celebración como si fuera la única vez, ya que es muy probable que una sola semana surjan varias.

Asimismo, si se pueden evitar esas comidas de navidad con más carbohidratos y grasas, se adelantará el trabajo para el proyecto que comienza en enero.

Consejos para recuperarse de los excesos después de la Navidad

Siguiendo la idea, cuando llegue enero, recuperarse de los excesos de la navidad será algo viable, especialmente en la segunda quincena cuando ya ha pasado el día de reyes.

A su vez, en este momento será clave mantener cierta rigurosidad con el compromiso y siguiendo los siguientes consejos que dan desde Hidrosport todo se dará de una forma más sencilla. Aunque siempre sin comprometer la salud mental por querer recuperar la imagen física.

Eso es un aspecto muy importante, ya que el estrés y la presión que los seres humanos autoimponen para alcanzar objetivos físicos es muy arriesgada. Por lo tanto, evitarla sin abandonar el compromiso es lo prudente para alcanzar un equilibrio sostenible al recuperarse de los excesos de la navidad.

1. Cambiar la alimentación con hábitos más saludables

El principal desafío de diciembre para el mantenimiento del peso corporal es la comida, la cual abunda mucho en cada esquina y en cada momento. Del mismo modo, si una persona normalmente se inclina hacia comidas que le perjudican, esta época es una continuidad de un patrón inadecuado.

Por lo tanto, para recuperarse de la navidad en el primer trimestre del 2022 hay que ir de lleno al consumo de alimentos saludables. Estos saciarán el apetito y serán igual de agradables, pero sin comprometer la cantidad de calorías correctas para alcanzar las medidas esperadas.

2. Frenar el consumo de bebidas alcohólicas por un tiempo

Por otra parte, ese descontrol navideño no solo se conecta con la alimentación. De hecho, está más relacionada en algunos casos con todas esas fiestas del mes, que van desde una tranquila cena familiar hasta una fiesta llena de bebidas alcohólicas.

En consecuencia, hay que frenar esos fines de semana de fiestas durante enero y febrero, así el cuerpo drenará y se recuperará del daño que ha recibido por tanto alcohol. Además, esto es bueno para la tranquilidad mental. El equilibrio nace entre un manejo prudente de esos momentos de éxtasis fiestero con la tranquilidad hogareña.

3. Retomar la actividad física

Si una persona disfrutaba de los beneficios de ir al gimnasio y por distintas razones lo abandonó, y una de ellas fue la agenda ocupada de navidad, hay que retomarlo con urgencia. El ejercicio físico es el único capacitado para realmente ayudar a eliminar ese peso que ya no sienta bien en el cuerpo, siempre y cuando se acompañe también de una alimentación saludable.

En Hidrosport ofrecen la ayuda necesaria para caminar en el sendero de la vida deportiva si existe interés en inscribirse para entrenar en sus instalaciones.

4. Empezar nuevos ejercicios que resulten desafiantes

El aburrimiento y la insatisfacción pudo haber sido la razón que llevó a abandonar el deporte, pero ir al gimnasio tiene que ser una experiencia placentera desde que se cruzan esas puertas. Es por ello que empezar nuevas actividades que parezcan interesantes es una forma de darle variedad a un hábito desgastado.

Particularmente, ellos cuentan con una serie de actividades muy variadas que implican disciplinas deportivas de distintos grados de complejidad.

5. Descansar lo suficiente cada noche

Es muy probable que cada vez que se decide salir con amigos durante diciembre se amanezca de fiesta o que las personas se acuesten muy tarde. Asimismo, esta situación de sueño inconcluso se va acumulando y desajusta los ciclos internos, con ello afectando al metabolismo temporalmente.

En consecuencia, hay que descansar para poder recuperarte de los excesos de la Navidad, y como la agenda social de enero suele ser muy tranquila, no habrá tanto sacrificio. Además, hacer ejercicio consecutivamente pasará factura, y en los primeros días existirá tanto cansancio que dormir será lo más placentero después de la tarde.

¿Por qué elegir Gimnasios Hidrosport para ponerse en forma?

Ahora bien, elegir Hidrosport como el gimnasio preferido para el proceso de recuperación de los excesos de navidad es una decisión muy acertada. Cuentan con un equipo de profesionales capacitados para asesorar a lo largo del trayecto de pérdida de peso.

Un estilo de vida equilibrado y saludable se consigue al hacer ejercicio con cierta regularidad y comiendo sano todos los días. Aunque también es lógico que haya pocas excepciones, ya que una sola falta no afecta al resultado final.

Lograr esos objetivos y esa vida equilibrada será más fácil con todo el catálogo de actividades que ofrecen. Contacta con Hidrosport para dar el paso por tu salud. Podrán ayudar en cada uno de los desafíos que aparecen al recuperarse de los excesos de navidad.

Fuente: https://hidrosportcordoba.es/recuperarse-de-los-excesos-de-navidad/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los mejores consejos de Hidrosport para recuperarse de los excesos de la Navidad Sparta Sport Center inaugura su nuevo gimnasio en Tudela 5 trucos para sacar el máximo partido al salón, según CholloMueble "Aislamiento, sedentarismo y trabajo en casa afectaron el estado físico": Felipe Gómez, médico ortopedista Un matrimonio de pensionistas recupera 103.895€ de intereses de dos tarjetas de crédito de Wizink Bank