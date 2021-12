Auxihostelería, la web de maquinaria para hostelería Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

En el sector hostelero, es necesario contar con el mejor mobiliario y disponer de excelentes equipos para ofrecer un servicio a la altura de las expectativas de los clientes. En Auxihostelería, están concentrados todos los productos, mobiliario y maquinaria para hostelería necesarios para la instalación de un negocio de este sector, además de contar con un excelente equipo profesional que está dispuesto a asesorar en lo que refiere a la adquisición de productos de acuerdo a las instalaciones del lugar y a las necesidades que se necesiten atender.

Con más de 30 años de experiencia en este sector, Auxihostelería se ha convertido en una de las empresas más importantes del territorio español por ser referente de calidad y buen servicio.

Algunas de las mejores marcas de maquinaria y mobiliario para instalaciones hosteleras La empresa vende e instala maquinaria y productos de mobiliario, con el fin de garantizar la calidad en la prestación de sus servicios. Para ello, dispone de equipos de algunas de las mejores marcas del mercado a precios competitivos y ofrece un servicio de atención al cliente para orientar sobre cualquier requerimiento. Su equipo atiende los casos de recambio de maquinaria o renovación de los equipos de mobiliario en los negocios que llevan tiempo en el mercado, todo orientado a satisfacer las necesidades del cliente y del tipo de servicio que maneje.

La empresa cuenta con una gran cantidad de productos distribuidos en diferentes categorías, sin embargo, en caso de requerirse algún equipo en específico, los clientes pueden comunicarse directamente con el departamento comercial para recibir la información de primera mano y de forma efectiva.

Servicio de renting para quienes se están iniciando en el mundo de la hostelería Para quienes no quieran adquirir en propiedad la maquinaria para su negocio, Auxihostelería dispone del servicio de renting para equipos de hostelería. Con este plan, permite el ahorro de los costes iniciales para la compra de cualquier equipamiento y puede gestionarse en solo dos horas. Este proceso es gestionado por una empresa externa que trabaja en conjunto con Auxihostelería y es una opción ideal para quienes se están iniciando en este sector y no cuenten con los suficientes recursos económicos para la adquisición de la maquinaria. Los términos para el alquiler de los equipos quedan establecidos en un contrato por tiempo limitado, definido previamente entre las partes, y, al culminar, se ofrece la posibilidad de concretar la compra de los equipos en caso de que el cliente lo desee.

De esta manera, la empresa presenta múltiples opciones para optimizar los servicios de los negocios de hostelería a través de la asesoría, venta, instalación y renting de cualquier maquinaria o equipos para mobiliario. En su página web, aparecen todas las formas de contacto y la gran variedad de productos.

