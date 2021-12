La financiación donde la banca no llega de la mano de EuroDiner Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 17:54 h (CET)

Por distintos motivos, las dificultades para acceder al crédito en la banca tradicional pueden significar una situación complicada de superar para una empresa o un proyecto. Para evitar acciones como malvender un local o una propiedad, hoy es posible acceder a préstamos de forma alternativa.

La consultoría financiera EuroDiner, la cual cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, consigue financiación para particulares, autónomos, pymes y grandes patrimonios aún en circunstancias sumamente difíciles.

El trabajo de EuroDiner consiste en gestionar préstamos a través de plataformas o entidades alternativas a la banca tradicional de tal forma que alguien, por ejemplo, pueda esperar para vender una propiedad hasta que aparezca la oferta indicada. En cuanto a las empresas, la firma trabaja con líneas de financiación variadas para múltiples actividades.

EuroDiner, préstamos sin gastos iniciales y con garantía hipotecaria para proyectos inmobiliarios Cuentan con planes de financiación a promotores y constructores inmobiliarios desde 500 mil euros y distintas líneas para proyectos urbanísticos, hoteleros, industriales, comerciales y residenciales. Las sociedades, de esta forma, pueden acceder a préstamos que van del millón a los 120 millones de euros. La financiación es con garantía hipotecaria y, comúnmente, acceden a ellos quienes buscan construir o realizar la terminación de la obra.

Los préstamos que se consiguen mediante la intermediación de EuroDiner no tienen gastos iniciales, cuentan con un plazo de hasta 36 meses y se otorgan por hasta un 50% del valor de tasación de la propiedad. Se trata de una excelente opción para quienes tienen promociones ejecutadas por el banco u otras inacabadas en las que desearían invertir.

Los préstamos que gestiona EuroDiner suelen ser solicitados para la cancelación de ejecuciones hipotecarias, subastas, embargos y otras deudas. Se trata de una financiación puente, para cubrir las necesidades inmediatas y que los proyectos se puedan desarrollar como fueron concebidos.

Financiación para corporaciones y compra de activos Además, EuroDiner ofrece la gestión de préstamos con garantía corporativa, desde 2 a 150 millones de euros, con un plazo mínimo de 2 y un máximo de 7 años. La consultoría no interviene en la gestión de las compañías con las que trabaja. El objetivo es proporcionar un capital flexible a largo plazo que permita que las empresas cumplan con sus metas. En el camino, se evita la dilución accionaria, se mantiene el control de la compañía y se posibilita el crecimiento.

Otra posibilidad es la financiación para compra de activos que, en este caso, es hasta por el 60% del valor de la compraventa. Los pagos de intereses se acuerdan de manera mensual, trimestral o al vencimiento.

EuroDiner provee soluciones financieras para aquellos que no puedan acceder a préstamos a través de la banca tradicional y así generar que sus proyectos progresen al ritmo deseado.

