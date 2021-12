¿Por qué es necesario desarrollar estrategias de generación de demanda B2B en 2022? Emprendedores de Hoy

La creciente oferta de servicios o negocios colaborativos entre empresas ha conllevado la necesidad de destacar en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Una empresa, independientemente de su tamaño, puede tener el mejor equipo, las metodologías y tecnologías más avanzadas; pero para captar clientes debe buscarlos con estrategias.

Este escenario competitivo es aún más notorio con la reactivación económica, tras los períodos de cuarentena generados por la pandemia del COVID-19. Después de mucha paralización y poca demanda de negocios colaborativos, todas las empresas necesitan innovar y aplicar nuevas estrategias que se adapten al contexto actual.

Generar demanda B2B para aumentar las ventas Muchas empresas están requiriendo los servicios de otras compañías para fortalecer sus propias operaciones. Fenómenos laborales como el incremento del alcance del teletrabajo ha hecho más atractivas figuras como el outsourcing. En este aspecto, se ha diversificado la demanda de servicios y más empresas están considerando externalizar algunos de sus procesos.

El surgimiento de plataformas tecnológicas que facilitan la descentralización de las operaciones también ha sido clave para favorecer este fenómeno. A partir de allí, han surgido nuevas empresas que ofrecen servicios dirigidos a B2B, que muchas veces las grandes empresas no tienen en su radar. Por ello, esas compañías deben crear estrategias para generar demanda.

En este sentido, la empresa Gotoclient, una reconocida agencia boutique de élite de generación de demanda B2B ofrece distintos servicios orientados a ello. Por ejemplo,considera que LinkedIn Ads es una plataforma ideal para generar leads B2B de calidad. Al ser una red social para profesionales y compañías, es la tribuna perfecta para ofrecer y buscar mercado para negocios B2B.

Generar demanda B2B: algunas estrategias que no deben obviarse La obtención de leads de calidad es un aspecto fundamental para generar demanda B2B. Al menos, así lo piensa el 53% de los especialistas en marketing en un estudio que también maneja la agencia Gotoclient. Tanto es así, que emplean más de la mitad de su presupuesto con ese propósito. Se trata de desarrollar estrategias de generación de demanda B2B de alto valor, es decir, una demanda que se traduzca en ventas.

Estas estrategias han evolucionado y hoy en día son más precisas. Una de las que siguen siendo muy utilizadas es el e-mail marketing que se complementa con otras estrategias de marketing directo. No menos importante a lo anterior es el marketing de producto. Por medio de este, las empresas promocionan sus productos a través de sus usuarios, haciéndoles seguimiento e instándolos a transferir información de sus contactos. A esos contactos, también se les ofrecen los servicios, usando como referencia a los clientes ya convertidos en embajadores de marca. Siempre recomiendan utilizar las estrategias para desarrollar demanda B2B que mejor se ajuste al perfil del negocio.

