Reforzar las defensas emocionales de la empresa mediante la motivación Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 17:26 h (CET)

Es posible fortalecer el sistema inmune de una empresa. Está comprobado que el cansancio generalizado, el desánimo y la incertidumbre también se contagian. Y mucho más rápido que cualquier virus.

La salud mental ha sido, lamentablemente, el trending topic indiscutible durante todo el 2021. La pandemia ha traído el -antes deseado- teletrabajo, confinamiento, crisis, miedo… esto ha repercutido en la salud mental de millones de personas y en la economía. Sin duda esta situación, que ya dura demasiado, ha generado un cambio de paradigma en todos. El COVID-19 han aumentado las tensiones económicas, emocionales, físicas y sociales en todo el mundo, poniendo de manifiesto la necesidad de evaluar las vidas. Miles de personas en el mundo han dicho adiós a sus jefes porque no aguantaban más (“la gran resignación”) y han decidido dar un giro. La falta de anticipación, el desgaste, la incertidumbre han creado la tormenta perfecta.

Pocos van a salir sin un rasguño de esta crisis. Aquello del “juntos saldremos fortalecidos” es un discurso muy oxidado ya, que se vino abajo a la cuarta semana de confinamiento. Es necesaria una limpieza de fondo y reflexionar sobre todas las enseñanzas que está dejando esta pandemia.

¿Cómo subir las defensas emocionales de una empresa? Jesús Ripoll, CEO y cofundador de Helpers Speakers, una de las empresas de referencia en el sector de la motivación empresarial, explica: “Las empresas tienen estados de ánimo. Cuando una persona se encuentra mal anímicamente, somatiza, lo que sentimos y pensamos repercute en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con los empleados y las empresas. Si hay algo que hemos aprendido de todo esto es que primero está la persona y luego el empleado. Por eso es tan importante promover la salud emocional de la empresa”. Añade: “No olvidemos que empleados felices, empresas rentables”.

Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, habla de la tendencia actual. Sin duda, la conferencia más demandada de los últimos meses ha sido la de la famosa psicóloga Alejandra Vallejo Nagera, “Controla la ansiedad y el estrés antes de que te controlen a ti”. Las compañías saben que el estrés es el principal desafío al que se enfrentan los colaboradores para su bienestar. Estos programas les brindan tranquilidad y ejercicios prácticos, sencillos y gratuitos para que integren a su vida hábitos más saludables.

Raquel explica: “Nosotros insistimos mucho en las empresas para que aporten valor a sus eventos y formaciones, no es el momento de llevar a un conferenciante para hacerse la foto o que suelte happymensajes que no van a ningún sitio”. Alejandra, además, realiza actividades outdoor donde aúna sus charlas con paseos por el campo en lo que denomina “Los Caminos de Salud”, con un éxito arrollador.

Motivación empresarial durante la sexta ola Con la llegada de la variante Ómicron se han encendido las luces de alarma en todo el mundo, ya que la sexta ola ha tenido el efecto de un devastador tsunami y muchas de las actividades previstas para Navidad se han cancelado de un día para otro, pero hay alternativas. Desde Helpers Speakers insisten en que no es el momento de bajar la guardia o ahorrarse los gastos de los eventos navideños. Jesús Ripoll expone: “Seguimos contando con los eventos híbridos o 100% online, no solo conferencias, sino también Team Buildings (especialmente diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la tolerancia al estrés, la innovación y el liderazgo…). Además se realizan actividades fuera de la oficina, como son los paseos con Alejandra Vallejo Nágera antes comentados. Invertir en motivación y bienestar para el empleado siempre es una inversión con retorno”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.