5 trucos para sacar el máximo partido al salón, según CholloMueble Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 18:05 h (CET) Tienda CholloMueble ofrece las 5 claves más importantes para sacar el máximo partido al salón de casa en pasos muy sencillos, lo que redunda en un mayor espacio y comodidad el tiempo que sus residentes y visitantes permanezcan en esa estancia Los salones son muy diferentes entre una casa y otra. Teniendo en cuenta que es la estancia en la que más tiempo pasan las personas en casa, es clave sacar el máximo partido a la misma, especialmente cuando la superficie no es muy grande, como ocurre en los pisos pequeños de las grandes ciudades.

Esta tienda especializada en la venta de muebles baratos en Cádiz expone 5 trucos para disfrutar de un mayor espacio.

Colores claros

Si se quiere aprovechar para dar un cambio de imagen a esta estancia, se puede recurrir a cambiar la pintura y apostar por colores más claros, siempre que se cuente con tonalidades opuestas.

Esto no supone apostar sólo por el blanco o el beige, sino que se dispone de una amplia gama de colores similares que pueden acabar siendo rompedores.

Lo minimalista siempre es un acierto

Recurrir a elementos minimalistas para la decoración del salón es una idea muy positiva si se quiere disfrutar de un espacio despejado.

Esto supone simplificar los espacios utilizando pocas piezas y de reducidas dimensiones para procurar, de igual manera, una estética sofisticada y elegante, sin tener que colocar muebles recargados y ostentosos. Sólo basta con tener lo esencial para el día a día en esa estancia.

Muebles versátiles

Apostar por diseños que cumplen una doble función es otro modo de sacar el máximo partido al salón, ya que, de este modo, con poco se puede ofrecer muchas posibilidades.

Por ejemplo, un sofá-cama siempre es una opción acertada para acoger invitados cuando no se dispone de más habitaciones donde hacerlo; otra idea es usar una estantería a modo de separación de ambientes, cuando hay espacios abiertos y se pretende aprovechar este mueble como si fuera un tabique.

Orden

Es evidente que mantener en orden una estancia es siempre una garantía de éxito si se quiere aprovechar los espacios. En cuanto se observe cierto caos con objetos por todas partes y sin un orden claro, lo mejor es dedicar un poco de tiempo a colocarlo debidamente.

Iluminación y espejos

Los espejos, colocados correctamente, pueden aportar una sensación de mayor amplitud a cualquier estancia, así como una correcta iluminación (preferiblemente natural, aunque, si eso no es posible, la disposición de focos y lámparas bien repartidos puede obtener los mismos resultados).

Tienda CholloMueble es una de las referencias como punto de venta de productos low cost para abastecer a quienes estén interesados de piezas de calidad a precios considerablemente reducidos, por lo que si se pretende seguir estos consejos, conviene acudir a su servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.