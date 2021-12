Regalos tecnológicos originales para Navidad de la mano de Cartucho.es Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 17:12 h (CET)

Si no se sabe qué regalar para Navidad, cartucho.es plantea varias ideas originales para regalar por menos de 20 o 30 euros con las que se puede tener un buen detalle el día de Nochebuena, Reyes o en la fiesta del amigo invisible.

Se pasa mucho tiempo en casa y cada vez se busca tener una mayor comodidad. Es por ello que tanto el material de oficina como los regalos tecnológicos cada vez son más reclamados. Por este motivo, la empresa ha seleccionado productos de tecnología baratos para todas las edades.

Regalos por menos de 20 euros Contar con un presupuesto limitado no es un problema, ya que existen soluciones al alcance de todos los bolsillos.

Auriculares Bluetooth Earbuds Escuchar la música favorita en cualquier parte es posible con los auriculares inalámbricos Denver TWE-38. Estos cuentan con un estuche de carga con una pantalla que indica el nivel de batería restante que permite evitar quedarse sin batería. Además, son resistentes al sudor, por lo que irán genial para realizar actividades deportivas mientras se disfruta de la mejor música. Finalmente, cabe destacar su precio, ya que estos auriculares inalámbricos cuestan solo 20 €.

Altavoz portátil Philips bt51w/00 En el caso de que se quiera compartir la música con amigos, el altavoz portátil de Philips es una solución potente por tan solo 15,95 €. Este artículo tiene una autonomía de 6H y un alcance de 10M y su tamaño compacto permite llevarlo donde se necesite.

Pack para manualidades Las vacaciones de Navidad son una oportunidad ideal para hacer manualidades con adornos, postales o regalos. Hoy en día existen muchos materiales diferentes e ideas que se pueden hacer con los más pequeños, ayudándolos a alimentar su imaginación.

Regalos económicos Kit de gamer: teclado + ratón + alfombrilla Los videojuegos están a la orden del día, sobre todo entre la generación más joven. Se sabe que los productos para gamers suelen ser caros, pero todavía se pueden encontrar gangas a un precio muy interesante, como el Gamer pack de que dispone Cartucho.es y que incluye teclado, alfombrilla y ratón. Con un diseño vibrante y altas prestaciones, el teclado cuenta con retroiluminación LED, la alfombrilla está fabricada con un material especial para videojuegos y los auriculares cuentan con una almohadilla suave para evitar molestias tras largos periodos de uso.

Mochilas Totto A estas alturas también puede ser necesario que se requiera un cambio de mochila. En ese sentido, las mochilas Totto tienen un diseño clásico y un tamaño ideal para guardar documentos, libros o el portátil con estilo. Están disponibles en varios colores y cuentan con un compartimento exclusivo para portátiles de hasta 14”.

Altavoces Estero 2.1 Ewent ew3505 Finalmente, si se busca una solución para tener altavoces en el salón o una habitación, estos altavoces Ewent ew3505 de 15W son perfectos porque reproducen un sonido de alta calidad gracias al subwoofer y se conectan fácilmente a través de cable Jack 3.5mm.

Así, estas son algunas ideas de regalo de tecnología de Cartucho.es que pueden ser de gran ayuda en las decisiones para las compras de Navidad.

