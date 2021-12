Invisalign con DeltaDent

Son muchas las personas que tienen desviaciones dentales, pero no todas se someten a un tratamiento de ortodoncia. En la mayoría de ocasiones, esto se debe a que la idea de llevar brackets no les agrada. Aunque este tipo de ortodoncia es muy eficaz, no es muy discreta, por lo cual muchos deciden no llevarla.

Si se necesitan brackets y se quiere tener una sonrisa alineada, la clínica dental DeltaDent de Chamartín ofrece soluciones sin que la estética se vea perjudicada durante el procedimiento de ortodoncia, gracias a que cuentan con un tratamiento innovador y discreto: la ortodoncia invisible Invisalign.

Información sobre la ortodoncia invisible de Invisalign La ortodoncia invisible es un tratamiento que tiene como función corregir y alinear los dientes superando los aspectos antiestéticos que tiene la ortodoncia convencional. Esto es posible debido a que está fabricada con un material totalmente invisible que pasará desapercibido a la vista de los demás. Estas férulas transparentes hechas a medida se colocan en la dentadura torcida del paciente con el objetivo de que se vaya ejerciendo una pequeña presión sobre los dientes y vayan desplazándose progresivamente a la posición deseada.

En DeltaDent garantiza la técnica original de ortodoncia Invisible Invisalign, en la cual se realiza previamente un estudio del caso y se obtiene el ClinCheck (plan de tratamiento virtual), mediante el cual el paciente podrá ver los movimientos necesarios de los dientes de comienzo a fin y apreciar el resultado final.

Esta técnica ofrece muchas facilidades para la ejecución correcta del tratamiento y también transmite una mayor seguridad a aquellas personas que se sientan inseguras por no saber con certeza cómo será el resultado final.

Los alineadores se deberán ir cambiándose de forma temporal para que los dientes vayan adquiriendo la posición correcta y, mientras tanto, en esta clínica dental de Madrid realizan un seguimiento en todo momento de los progresos, gracias a la imagen virtual obtenida previamente.

Algo muy importante a destacar es que el tratamiento será realizado por un ortodoncista Certificado Invisalign, lo que es una garantía de óptimos resultados, ya que hoy en día han surgido muchas otras técnicas de ortodoncia invisible que pueden ser realizadas por odontólogos no ortodoncistas certificados. Además, está comprobado que este tratamiento da buenos resultados, pudiendo solventar todo tipo de malposiciones dentarias y problemas de maloclusión.

Si se padece un problema es más severo que necesita una mayor presión, existen los llamados ataches, que son unos pequeños relieves que se colocan en la dentadura del paciente para asegurar un mayor agarre de los alineadores y una mayor presión.

¿Cuáles son los beneficios de Invisalign? Conocer los beneficios que ofrece este tratamiento es de gran ayuda para aclarar las dudas y mejorar la calidad de vida. Este tratamiento cuenta con múltiples beneficios

Resuelve los problemas bucodentales El mayor beneficio es, por supuesto, que resuelve todas las dificultades que provocan las desviaciones dentales que, además de provocar molestias y afectar a la estética, dificulta la masticación de los alimentos. Si no se pone remedio a las malas posiciones dentarias, se pueden padecer otras enfermedades bucodentales, ya que estas dificultan la limpieza de los dientes impidiendo llegar a sitios concretos.

Estética Esta es la principal ventaja frente a los brackets, la cual ha hecho que sean muchos los que se decanten por este tipo de ortodoncia, siendo imperceptible incluso en distancias cortas. Mientras se lleve a cabo este tratamiento, las personas no se pasarán los días mirándose al espejo deseando quitarse esos aparatos que estropean la estética.

Comodidad Además, el hecho de que sean removibles es otra de las ventajas de la ortodoncia invisible Invisalign. Esto es algo muy conveniente en el momento de comer o para actividades deportivas, teniendo así una mayor comodidad. El hecho de que el material sea flexible hace que sean más cómodos de llevar.

Sin embargo, hay que tener en consideración que aunque el hecho de que sea removible es una ventaja, no se debe hacer uso de ella muy a menudo. El paciente tiene que tenerlos puesta al menos 22 horas al día, si no el tratamiento no será efectivo y no se conseguirá el resultado deseado.

Mayor Higiene El hecho de ser removible es de gran ayuda para la higiene bucodental. Uno de los defectos de los brackets es que dificulta la limpieza de los dientes, quedándose anclados algunos fragmentos de alimentos, provocando así enfermedades periodontales, caries, etc.

Con Invisalign se puede quitar la ortodoncia cada vez que se cepillen los dientes, permitiendo limpiar la férula transparente. Esto es muy conveniente, ya que permanece en la boca el mayor tiempo del día y puede acumular gérmenes que no ayudarán a la salud bucodental. Cuando se vayan a lavar los alineadores, hay que hacerlo con una mezcla de jabón PH neutro combinado con agua tibia o fría, nunca con agua caliente, ya que podría deformar el aparato.

Previsible Gracias al sofware de ClinCheck se pueden programar los movimientos de los dientes de antemano para asegurar una mayor calidad del tratamiento y controlar de forma virtual los desplazamientos que están efectuando para llevar un control durante todo el procedimiento.

Sin duda, el método Invisalign ha mejorado la sonrisa de muchas personas y la clínica dental ubicada en Chamartín y dirigida por el Dr. Alberto Meriñan, acompañado por su equipo de odontólogos pone a disposición este tratamiento a través de un trato amable y servicio de calidad.