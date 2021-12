Calvià cierra el año con una ocupación hotelera del 65% y consolida su nuevo modelo turístico Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 15:41 h (CET) La tasa de ocupación alcanzó el 90% de plazas ofertadas en los meses de verano. Los eventos deportivos internacionales y culturales han permitido mantener la oferta hotelera hasta noviembre. Crece la afluencia de turistas menos habituales, tales como franceses e italianos La temporada turística ha dado un giro importante para los hoteles, restaurantes e industrias asociadas de Calvià durante el año 2021. La ocupación hotelera se ha mantenido de media en un 65% de la planta disponible desde junio hasta finales de octubre y ha alcanzado picos de hasta el 90% en los meses de agosto y septiembre.

Estos datos suponen un balón de oxígeno para el sector, que en 2020 y como consecuencia de la pandemia vio caer el nivel de ocupación de sus habitaciones hasta apenas el 8% de lo registrado un año antes. Suponen, por tanto, que Calvià ha logrado recuperar más de la mitad de la actividad perdida, si bien la oferta de algunos hoteles se ha reducido ligeramente por las restricciones sanitarias.

Así lo ha confirmado el director general de Turismo y Litoral del Ajuntament de Calvià, Javier Pascuet, que ha destacado la “recuperación estival” tras un arranque flojo, con una ocupación del 40% al comienzo de la temporada a causa de las restricciones a los visitantes procedentes de Reino Unido y Alemania. No obstante, Pascuet ha señalado que la reducción de turistas británicos jóvenes “ha dado paso este verano a un turismo más familiar y de calidad, que ha aumentado considerablemente y esperamos que se consolide en los próximos años”.

Además, la procedencia internacional de los turistas en Calvià se ha diversificado. En 2021, ha aumentado considerablemente el público francés y, en general, la llegada de viajeros europeos de todo el continente. “Ha sido una grata sorpresa contar este año con un considerable aumento de turistas italianos, que no solían visitarnos tradicionalmente”, ha asegurado Javier Pascuet, que también ha destacado el hecho de que en el sector de la hostelería “se han registrado buenas cifras de actividad en términos generales”.

Una temporada más larga gracias al deporte y la cultura

En un contexto de menor afluencia global de turistas a las Islas Baleares, con una caída que puede estimarse para el archipiélago en un 55% respecto a las cifras previas a la pandemia según datos de Frontur, las autoridades, hoteles, restaurantes y proveedores de servicios de Calvià han realizado un esfuerzo por alargar la temporada hasta finales de octubre. De hecho, Pascuet ha remarcado que los datos de desempleo en octubre y noviembre “son más bajos que los de 2019, lo que indica que se han podido mantener los puestos de trabajo asociados al turismo más meses de lo habitual”.

Una de las causas principales de la mayor llegada de visitantes en otoño ha sido el desarrollo de actividades deportivas. En los meses de octubre y noviembre se han celebrado competiciones de notable repercusión internacional, como la Challenge Peguera Mallorca o la Galatzó Trail, e importantes torneos de golf, como el retorno del European Tour en Santa Ponça o la final de la Challenge Tour. También ha influido en la mayor ocupación hotelera “el crecimiento de la oferta deportiva en instalaciones y al aire libre entre el público centroeuropeo”, ha señalado Pascuet.

A esta prolongación de la temporada turística también ha contribuido la celebración de eventos culturales, como el primer Festival de Literatura Expandida de Magaluf, donde participaron numerosas personalidades del mundo de las letras, el arte y la televisión, o el festival de arte urbano BetArt, que ha permitido desarrollar una nueva ruta turística con obras originales de cinco artistas en Calvià vila y Es Capdellà.

Cambio de modelo turístico de Calvià

Los buenos indicadores de 2021 son responsabilidad en buena parte del modelo turístico por el que ha apostado el municipio de Calvià en las últimas dos décadas y cuyos resultados son cada vez más visibles, tal y como apunta Javier Pascuet. Este cambio de modelo vino motivado por la voluntad de “reducir el turismo masivo y atraer uno más inteligente y sostenible, que no ponga en peligro la convivencia con la ciudadanía, sino que además le aporte valor”. Como ejemplo, la localidad de Magaluf ha conseguido reducir el turismo de excesos ostensiblemente en los últimos años, sustituyéndolo año tras año por otro más familiar y que aporta más valor.

En los últimos años se han llevado a cabo planes específicos para modernizar la oferta hotelera, mejorar las infraestructuras y garantizar la seguridad. “Se trata de un gran esfuerzo conjunto entre las administraciones públicas y el empresariado de Calvià que ya está dando sus frutos. El modelo turístico de Calvià ya es un referente a nivel nacional”, asegura el responsable de turismo.

El municipio de Calvià abarca múltiples zonas y localidades de costa e interior y cada una adopta, según su propia idiosincrasia y tradición, una manera particular de atraer visitantes a lo largo de todo el año. En las últimas décadas se han desarrollado planes específicos que ponen como ejes principales del turismo el deporte (para aficionados y profesionales), una creciente oferta cultural, la excelente gastronomía típica de Mallorca, la celebración de congresos y grandes eventos (turismo MICE) y el patrimonio arqueológico, arquitectónico y natural.

Cabe destacar que Calvià, un municipio de unos 50.000 habitantes, cuenta aproximadamente con 60.000 plazas hoteleras disponibles y recibe de media alrededor de dos millones de turistas al año, que superan unos nueve millones de pernoctaciones. Estos datos convierten a Calvià en uno de los principales destinos turísticos de Baleares.

Más información: www.calvia.com

