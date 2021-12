La importancia de la fisioterapia para mejorar el dolor de espalda con FiMov Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 16:18 h (CET)

El dolor en la zona lumbar y cervical debido a malas posturas, gestos bruscos o cualquier otro mal hábito del día a día es un factor habitual en muchas personas. Para aliviar estos dolores, los fisioterapeutas ofrecen técnicas específicas y ejercicios que escogen después de realizar una valoración a cada paciente.

La clínica de fisioterapia FiMov ofrece a sus pacientes un trato profesional que incluye servicios de terapia manual, punción seca, presoterapia, electropunción, entre otros. Cada uno, adaptado y dirigido a unas necesidades específicas.

Los profesionales de FiMov indican a sus pacientes qué ejercicios necesitarán realizar para corregir ciertos aspectos que harán mejorar la sintomatología presentada, ya que según los fisioterapeutas del centro FiMov, la terapia activa por parte del paciente es fundamental.

Los estudios personalizados para corregir el dolor de espalda de FiMov Los dolores en la espalda pueden perjudicar, en gran medida, la calidad de vida de una persona. Para evitar estos problemas y sus consecuencias, FiMov dispone de una clínica de fisioterapia que cuenta con fisioterapeutas con años de experiencia y ellos se encargan de realizar análisis personalizados en cada caso para conocer el origen del dolor y así poder tratarlo de la forma eficaz.

A partir de ahí, indican a sus pacientes qué ejercicios correctivos necesitan realizar para mejorar el dolor de espalda, así como otros dolores o lesiones. Estos ejercicios son de gran utilidad para adoptar posturas adecuadas, tomar conciencia corporal y aprender qué movimientos pueden aliviar o hacer desaparecer el dolor.

Con la ayuda de FiMov, las personas logran corregir los malos hábitos que le han conllevado a este tipo de problemas fisiológicos. En la mayoría de los casos, los expertos aseguran que estos se deben a un exceso de sedentarismo o malas posturas del día a día en el trabajo.

Aliviar el dolor de espalda con FiMov Una vez hecha una orientación diagnóstica en consulta y tratamiento pertinente, los profesionales de FiMov hacen las recomendaciones necesarias para que el dolor de espalda no vuelva dando ejercicios para realizar desde la comodidad del hogar o en el gimnasio en los días posteriores a la visita.

Uno de los servicios de FiMov más demandados son las sesiones de fisioterapia deportiva, recomendados para los atletas y las personas que constantemente realizan ejercicios al aire libre, gimnasia, etc.

FiMov es una clínica de fisioterapia cuyos profesionales están totalmente formados para tratar y proponer soluciones a los dolores y las lesiones relacionados con la espalda y cualquier otra cosa. Cuentan con una aparatología avanzada que les permite trabajar de forma segura, ofreciendo servicios de calidad a todos sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.