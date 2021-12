Conocer la inteligencia ambiental con Duriglass y sus modelos como el Smart Mirror Emprendedores de Hoy

La inteligencia ambiental es la creación de entornos o espacios donde, o con los cuales las personas pueden interactuar, sin que la tecnología esté visible. Hoy en día, se han desarrollado baños y viviendas inteligentes que responden a la voz de su propietario.

Duriglass es una compañía que está innovando en España a través de servicios profesionales de inteligencia ambiental. Entre sus productos más solicitados se encuentran los Smart Mirror o espejos inteligentes, los Smart Frame, gimnasios totalmente digitalizados, ascensores inteligentes, etc.

Duriglass es una empresa que integra inteligencia ambiental en España La especialidad de Duriglass es convertir un espacio tradicional en un entorno tecnológico o innovador en el hogar u oficina. Esto lo hacen a través de la inteligencia ambiental, un paradigma de las tecnologías que permite convertir cualquier lugar en un espacio futurista. Duriglass, por ejemplo, desarrolla espejos inteligentes. Estos se pueden incorporar en los baños, dormitorios, vestidores, salones e incluso en gimnasios, para obtener una experiencia de entretenimiento innovadora. Además, sus vidrios inteligentes on/off, pueden ser adaptados fácilmente a las necesidades de sus clientes. El objetivo de Duriglass con estos vidrios on/off es brindar privacidad a las oficinas, habitaciones o baños de sus usuarios, incluyendo, además, antireflejo, cámaras, control solar, etc. Es importante mencionar que, como empresa joven, Duriglass busca dar a sus clientes confort, experiencias novedosas y acceso a las nuevas tecnologías desde cualquier lugar.

La inteligencia ambiental para un estilo de vida más novedoso Hasta hace algunos años, la idea de crear una vivienda que respondiera a los comandos de voz de una persona parecía un futuro muy lejano. Sin embargo, las nuevas tecnologías han avanzado tan rápido que ahora es posible dar órdenes a un espejo, baño o cocina por contacto, voz e incluso señas. Estos avances les brindan a las personas acceso total a la información donde sea que se encuentren. Además, ofrecen un estilo de vida más cómodo, ya que realizan las tareas rutinarias del hogar de forma rápida y sencilla. Así, las personas pueden centrarse en las cosas que más deseen, como sus proyectos de trabajo, hobbies o compartir tiempo con su familia y amigos. Por esta razón, Duriglass desarrolla productos basados en inteligencia ambiental que consiguen transformar el hogar u oficina en un entorno completamente novedoso. Estos, también pueden digitalizar gimnasios o cualquier otro establecimiento, adaptándose a las necesidades del cliente e integrando todo en un su CRM propio.

Duriglass se ha convertido en una compañía reconocida en España por sus servicios de inteligencia ambiental y tecnología de última generación. En su web, pueden descubrir sus productos más destacados e informarse para modernizar y digitalizar su entorno.

