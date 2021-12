El arte en los espacios públicos por Carlos Enrique Verdugo Gazdik Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 15:09 h (CET) Para Carlos Verdugo Gazdik, el mundo ha vivido grandes transformaciones en los últimos años. En el ámbito artístico Carlos Enrique Verdugo Gazdik nota un movimiento que continúa creciendo del arte urbano, considera que el arte urbano y el arte público es cada vez más común en grandes ciudades como en Nueva York, Medellín, Londres, etc…El uso de las paredes y muros para el arte no es un descubrimiento reciente, pero se ha vuelto a poner de moda Carlos Verdugo Gazdik considera que el arte urbano cada día gana más aceptación. En ciertos países, las iniciativas para invertir en arte público y arte urbano están haciendo el arte accesible para todas las clases sociales.

Según Carlos Enrique Verdugo Gazdik, la producción de arte puede facilitar el estudio urbano de una ciudad, su carácter social y cultural, entre otras. Si se observan ciudades como Nueva York, no se puede evitar preguntar por qué y por quién han sido ubicadas todas las obras de arte en espacios públicos de la ciudad.

Los programas de arte público se lanzaron por primera vez en los Estados Unidos durante los años 30 de la mano del presidente Roosevelt. El acceso al arte público es un privilegio para los neoyorquinos. El arte en Nueva York se encuentra en cada esquina de la ciudad, las instalaciones de arte público más famosas ya forman parte del carácter e identidad de la ciudad, explica Carlos Verdugo Gazdik.

Carlos Enrique Verdugo Gazdik advierte de los infinitos espacios públicos de la ciudad en desuso y propone una iniciativa para recuperarlos y lograr que los artistas se apropien de ellos. Se apuesta por la integración del arte contemporáneo y el espacio público en las ciudades más en crecimiento.

La iniciativa propuesta por Carlos Verdugo Gazdik busca crear espacios de encuentro social, cultural y artístico entre los habitantes de una ciudad. Busca dar a los artistas un espacio alternativo para que se inspiren y usen la comunidad de manera creativa.

Carlos Enrique Verdugo Gazdik considera que el arte público juega un papel importantísimo en el proceso de construcción de la comunidad. Además de embellecer los espacios públicos, expresa el sentido de la historia, identidad y cultura de una ciudad. Se busca integrar cualquier forma de arte en los espacios públicos de las ciudades mencionadas anteriormente. Esculturas, murales, representaciones y proyecciones, teatros en las calles.

La iniciativa de Carlos Verdugo Gazdik surge porque considera que el enriquecimiento que produce el arte, a una sociedad, a una cultura, a una persona, es beneficiosas y valioso. Aunque a menudo pensamos en murales y esculturas al aire libre, las obras de arte públicas pueden tomar cualquier forma, utilizar cualquier medio artístico, incluida la representación, ser permanente o temporal, ubicarse en interiores o exteriores, e integrarse en la arquitectura y el diseño del sitio o ser único. El embellecimiento, el enriquecimiento y el disfrute son beneficios valiosos del arte público, pero a menudo también está diseñado para elevar la historia cultural, ayudar a abordar los problemas urbanos, apoyar la vitalidad económica y construir la cohesión comunitaria

