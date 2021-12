Combatir el despoblamiento rural revalorizando los terrenos rústicos con plantaciones de pistacho, por Gextec Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 15:31 h (CET)

En 2019 el 81 % de los españoles vivía en ciudades, según datos del Banco Mundial. Esto genera que el despoblamiento en las áreas rurales sea un problema, generado en parte por la falta de oportunidades laborales en estas.

Una forma de combatir esta situación es la de revalorizar los terrenos rústicos e incentivar la producción. En esta línea, Gextec es una empresa con más de 10 años de experiencia en el arte de cultivar pistachos de forma sostenible y ecológica que ofrece servicios integrales que permiten ocuparse de todas las instancias necesarias de la producción.

Plantaciones de pistachos sostenibles El cultivo de pistachos ecológicos es una salida viable para revalorizar un terreno rústico que no está explotado. Además, es un emprendimiento que genera empleo y oportunidades. Gextec desarrolla las plantaciones desde hace más de 10 años. Hoy, además, de forma desinteresada, publican tutoriales y vídeos explicativos en su canal de YouTube Pistacho Ecológico.

El trabajo de Gextec abarca desde el diseño de la plantación de pistachos ecológicos al mantenimiento integral de la plantación. Su equipo es capaz de encargarse de las distintas instancias como ser el injerto con yema, la poda de formación y todas las actividades de mantenimiento necesarias para un buen desarrollo del cultivo. La experiencia con las plantaciones propias, desde la siembra hasta la recogida del fruto del pistacho, les permite aún hoy continuar con la mejora de sus procesos.

Las plantaciones que gestiona Gextec se trabajan bajo la modalidad del cultivo ecológico. Esto es así porque es un método que mejora la fertilidad natural de la tierra y la salud, tanto del medioambiente como de las personas. El imperativo que rige a esta forma de cultivar pistachos es el de no utilizar medios externos con efectos contaminantes. Es por eso que se prescinde de fertilizantes químicos, pesticidas, organismos genéticamente modificados y productos que no sean naturales.

Las plantaciones de Gextec Gextec provee a sus plantaciones de pistachos ecológicos con planes de abonados adecuados para las plantas y riego por goteo subterráneo. De esta forma, se consigue el desarrollo y crecimiento necesario sin desperdiciar recursos. En particular, el agua de riego es escasa en zonas como La Mancha.

Una de las principales actividades de la empresa es la gestión integral de las plantaciones de pistacho ecológico, que son los casos en la que todo el proceso está diseñado, ejecutado y supervisado por los especialistas de Gextec. La plantación se crea desde cero y el propietario de la finca rústica no debe preocuparse por nada.

Las plantaciones gestionadas por Gextec, en las que el arte de cultivar pistachos se lleva a cabo de forma ecológica, son una opción para combatir el despoblamiento de las áreas rurales y también una forma de convertir una finca rústica en un emprendimiento moderno y rentable.

