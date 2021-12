La Navidad viene acompañada de juguetes para descubrir el mundo, según Centro Juguete Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 14:05 h (CET) El mundo natural, un lugar cada vez más humano y urbanizado, se está volviendo cada vez más pequeño, por lo que, descubrir la naturaleza y la fauna no es una tarea sencilla para los niños. Pero hay una empresa juguetera que lo pone muy fácil Desde los primeros meses de vida los niños comienzan a adquirir una gran inteligencia sensomotora, además de una gran cantidad de habilidades neurológicas, coordinación, equilibrio y muchos más aprendizajes importantes para su desarrollo. A lo largo de los años, los niños necesitan una serie de estímulos para aprender sobre el mundo y necesitan aprender operaciones cada vez más complicadas, adquirir conocimientos más complejos, etc. Los padres juegan un gran papel en este aprendizaje, ya que de ellos depende gran parte de estos estímulos. El juego es el segundo factor con más importancia en el aprendizaje, ya que gracias al mismo los niños aprenden de forma más sencilla todas estas habilidades tan necesarias en su desarrollo.

Centro Juguete destaca la importancia de algunos juguetes y juegos para aprender sobre el mundo en todo su conjunto. Esta empresa, cuya actividad es la venta de toda clase de juguetes y artículos de puericultura, comenzó su trayectoria profesional hace más de 26 años. Desde entonces ha ofrecido una gran variedad de juguetes de alta calidad. “Las figuras de bolsillo son los primeros tesoros que adquiere una persona al comienzo de su vida. A los niños les encantan las figuras pequeñas de animales que, además de enseñarles la anatomía y la forma de una gran variedad de animales domésticos y salvajes, los acompaña en las mejores aventuras y juegos. Para descubrir los animales salvajes, nosotros recomendamos el cubo de animales salvajes de National Geographic, un surtido de 30 piezas de animalitos” explica Centro Juguete.

Para descubrir el mundo acuático o los animales de granja Centro Juguete también dispone de un cubo de cada clase de animal. Sin embargo, el mundo va más allá de los hermosos animales que lo habitan. Y para tenerlo más al alcance y enseñárselo a los niños de forma más sencilla, Centro Juguete aconseja el juego Educa Touch que trata sobre el Planeta Tierra. “No hay una mejor manera de aprender que jugando y es por ese motivo que Educa Touch es el mejor accesorio para aquellos niños que aún están aprendiendo las peculiaridades y recovecos del Planeta Tierra” recomienda Centro Juguete.

Sin embargo, no hay nada mejor para aprender sobre el planeta como un simple globo terráqueo. Para que los niños se vayan adentrando en el mundo de la geografía, a medida que van avanzando de edad, esta empresa juguetera recomienda el juego Conecta Contesta Geografía. Este juego es perfecto para ir aprendiendo donde se sitúan los continentes, océanos y países del mundo.

