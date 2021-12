Trabajo remoto, Metaverso, No code, tres de las seis tendencias que marcarán 2022 a nivel tecnológico Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 11:11 h (CET) Los expertos de Creditas identifican las principales tendencias tecnológicas que marcarán el próximo año. El trabajo en remoto se convierte en la constante entre programadores, que ya optan a puestos en empresas al otro lado del mundo. La democratización de la programación se mantiene en auge, con servicios como el no code o la utilización de IA Acaba el 2021, un año marcado, sin duda, por un cambio drástico de costumbres en el que la pandemia ha definido el ritmo del día a día y la digitalización se ha convertido en un proceso clave que, aunque comenzó antes de la pandemia, ha crecido imparable demostrando que ha llegado para quedarse.

La digitalización de la sociedad es un hecho mucho más palpable para aquellos que se dedican en cuerpo y alma a la tecnología, quienes afirman que ésta se convertirá en la verdadera protagonista de 2022. El equipo de Creditas, la plataforma líder de soluciones de consumo y préstamos 100% online en América Latina, ha querido ir más allá y analizar cuáles serán las tendencias digitales y tecnológicas que marcarán el próximo año. A continuación, aquellas tendencias que consideran que todo amante techie debe conocer, tener bajo control y no perder de vista:

Trabajo remoto

El COVID-19 ha revolucionado el panorama laboral a todos los niveles. Para los desarrolladores, este cambio ha ido más allá. Acostumbrados a trabajar de forma presencial para la empresa que los contrató, el teletrabajo les ha proporcionado ofertas de trabajo hasta ahora impensables. Cada vez es más común recibir ofertas de empleo de todas partes del mundo. Las oportunidades se han disparado y lo seguirán haciendo durante todo 2022, con la diferencia de que, esta vez, la presencialidad o la residencia en el mismo lugar que la compañía que los contrate ya no serán requisitos imprescindibles.

“El crecimiento del teletrabajo en otros puestos ha hecho que las empresas abran los ojos a nuevas opciones para los programadores”, explican en Creditas. “Es cierto que interactuar con el equipo es bueno, pero para un trabajo tan técnico como el nuestro, la presencialidad no es esencial y las empresas han abrazado esta realidad y están apostando por talento a nivel mundial sin necesidad de ceñirse al de sus mercados”.

Metaverso

Facebook ha cambiado su nombre a Meta y está decidida a apostar por la creación de universos de realidad virtual. “Esta apuesta se convertirá en trending topic en 2022. Puede acabar siendo un pufo, como lo fue Sencond Life, pero sin duda generará ruido durante el año que viene”, argumentan desde Creditas. “Es posible que se abran oportunidades en ese campo, como Unity, diseño 3D… o, incluso, nuevos modelos de negocio experimentales. Tendremos que esperar unos meses para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no debemos perderle la pista”.

No code

El no code es una filosofía que tiene como objetivo permitir a cualquier persona acceder a la creación de softwares y apps sin la necesidad de saber programar. A este fenómeno se le conoce como programación sin código o programación visual y, sí, los expertos de Creditas afirman que en 2022 seguirá dando guerra.

“Hay que admitirlo, es una idea muy golosa para aquellos que buscan solucionarse el asunto por sí solos sin tener que invertir en una solución profesional basada en la programación real”, afirman desde Creditas. “Es útil en muchas ocasiones y puede ser la clave necesaria para situaciones determinadas, pero por algo existe la programación… Aun así, debemos contar con que se mantendrá como ecosistema en crecimiento en 2022”.

Web3

La Web3 hace referencia a la evolución de Internet tal y como lo se conoce. Se trata de una internet descentralizada basada en la tecnología de blockchain; una idea utópica de crear un Internet complemente ajeno al control de las grandes compañías en el que el poder absoluto sobre privacidad y datos compartidos lo tengan únicamente los usuarios que naveguen en él.

“La primera web, la 1.0, se basaba en los hiperenlaces. La Web2, en las redes sociales. La Web3, en los tokens, unidades digitales de intercambio de tecnologías blockchain”, explican en Creditas. “Se trata de una idea de web abierta que, aunque está en fase inicial, tiene muchísimo potencial, veremos si en 2022 es capaz de explotar”.

OpenAI

OpenAI es una compañía que investiga la manera de desarrollar inteligencia artificial fácil de utilizar, con el objetivo de que esté al alcance y al servicio de toda la sociedad. Entre sus proyectos, se encuentra GPT-3, un nuevo modelo de lenguaje cuyo fin es predecir qué es lo siguiente que viene en función de los datos previos.

En julio de este año se anunció la llegada de Copilot, que usa GPT3, y facilita la escritura de código. Este lanzamiento es la muestra de que, muy probablemente, en 2022 se seguirá hablando de IA aplicada al desarrollo de software y otros campos.

JavaScript

Es ya un clásico de la programación, pero los expertos de Creditas coinciden en que seguirá dando que hablar en 2022. “Nació en 1995 y, a pesar de tener más de 25 años, su uso se sigue diversificando”, puntualizan desde Creditas. “Un claro ejemplo de esto es la tendencia a server side rendering con NextJS”.

