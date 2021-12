Renovar una grúa por el 15% o 20% de lo que supone instalar una nueva

Zeuko alarga la vida del activo a través de distintas actuaciones, aumentando la rentabilidad Prolongar la vida útil de las grúas es una necesidad común que marca muchas de las actuaciones que Zeuko realiza en grúas industriales, portuarias y de astilleros. En este objetivo se engloban sus servicios de renovación de grúas, que incluyen tanto las actuaciones de renovación de la parte eléctrica de la grúa -retrofit eléctrico-, como las mejoras mecánicas. En ambos casos se trata de ampliar la vida de un equipo, a través de un análisis previo que determina las acciones a realizar.

Con estas actuaciones Zeuko consigue volver a tener operativas grúas que estaban fuera de servicio porque no funcionaban o no tenían las seguridades que marca la normativa actual. Ha logrado poner en funcionamiento grúas por un coste muy inferior al de una nueva, invirtiendo un 15% o un 20% de lo que supone una instalación nueva. Hay que tener en cuenta que muchos activos son críticos y su sustitución es inviable para la empresa, que no puede parar la actividad tres meses para hacer un cambio.

A través de los servicios de retrofit eléctrico Zeuko actualiza los sistemas eléctricos de las grúas, los elementos más sensibles al deterioro y proclives a quedarse obsoletos. Además, estas actuaciones se enfocan para dotar a las grúas de elementos básicos de digitalización. Así, se consigue una mejora cualitativa en el sistema de control, introduciendo elementos de captura y procesado de datos de la operativa, que dan soporte a la toma de decisiones en la actividad y en el mantenimiento.

También se realizan proyectos de renovación de grúas en el ámbito mecánico, un campo en el que Zeuko cuenta con 30 años de trayectoria. En la parte mecánica las actuaciones van encaminadas mayoritariamente a sustituir el carro de elevación de la grúa por uno nuevo, que aporta muchos beneficios en determinados tipos de grúas. Con ello cabe la posibilidad de actualizar normativas, frenos, introducir variadores para gobernar los motores, nuevas tecnologías como sistemas regenerativos para ahorrar energía… Si el resto de la estructura tiene buena salud se puede hacer una excelente actualización cambiando solo el carro.

Además, se puede duplicar la vida de las grúas -respecto de su duración real- si estas actuaciones se combinan con inspecciones periódicas. A partir de los 10 años de vida de una grúa Zeuko recomienda ir haciendo inspecciones y actuaciones para controlar el deterioro. Aunque el proceso de fatiga tiene que ver con los ciclos de trabajo, y no con el tiempo, también aparecerán oxidaciones y pérdidas de espesor paulatinamente. “Alargar la vida útil de una grúa tiene que ver con inspeccionar periódicamente por parte de un especialista, evaluar y tener una visión económica de las actuaciones necesarias para establecer una estrategia definida a medio-largo plazo”, afirma Ismael Bienvenido, Managing Director de Transformación Digital de Zeuko.

Zeuko dispone de un sistema donde se automatiza ese chequeo estructural, fruto del proyecto SHM de diagnóstico de estructuras que está realizando en colaboración con Tecnalia. “Estamos logrando convencer al mercado de que una inspección de este tipo es mucho más productiva si se hace con una empresa especialista como Zeuko, que puede llevar a cabo las actuaciones que se propongan, dar soporte y hacer seguimiento de las mismas en un proceso de mejora continua.”

Fuente: Servicios Periodísticos