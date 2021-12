Libertex elimina las comisiones en el comercio CFD de criptomonedas

La compañía no aplicará tarifas de cambio, ni comisiones en ningún CFD de criptomonedas Libertex ha anunciado su última característica y una de las más exclusivas del mercado: el comercio CFD sobre criptomonedas, sin comisión. Además, la plataforma de trading online también ha eliminado las tarifas de cambio y swap en todas las operaciones de CFD de criptomonedas.

Los inversores, ya sean nuevos usuarios o clientes habituales de Libertex, pueden operar con CFD en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Solana o cualquiera de los CFD sobre criptomonedas en la plataforma Libertex, sin que las tarifas habituales intervengan en las operaciones.

Menos tarifas, más posibilidades de inversión

Con efecto inmediato, la plataforma no aplicará tarifas de cambio, ni comisiones, ni canjes en ningún CFD de criptomonedas, para todos sus clientes minoristas (con la excepción de los clientes minoristas del Reino Unido, donde los CFD de criptomonedas no están disponibles). Esto significa que lo único que se paga en una operación de CFD es el diferencial. Para los operadores de CFD de criptomonedas de Libertex, esto puede ahorrar una cantidad sustancial de dinero en comparación con otras opciones de inversión, al realizar múltiples operaciones, operaciones nocturnas, operaciones de alto volumen, etc.

La eliminación de tres tipos diferentes de tarifas no solo hace que el comercio de CFD de criptomonedas en Libertex sea más asequible, sino que, también, brinda a los inversores la libertad de invertir sin preocuparse por incurrir en cargos adicionales.

Las criptomonedas han mostrado movimientos de precios significativos en el mercado durante los últimos años y esta circunstancia ha proporcionado a los inversores nuevas e interesantes opciones, que pueden ser exploradas con Libertex. La plataforma ofrece condiciones de mercado actualizadas para sus inversores, todas ellas disponibles a sus precios de mercado.

Según los responsables de Libertex: 'Los inversores de Cripto CFD en la comunidad Libertex han expresado algunas de sus preocupaciones y la empresa ha escuchado: el comercio de criptomonedas debería ser rápido y más asequible. Libertex se fundó sobre el principio de hacer posible la inversión para el máximo de personas posible, en términos que funcionen. Por lo tanto, Libertex se ha convertido, posiblemente, en la primera plataforma en eliminar todos estos tipos de tarifas en la inversión en criptomonedas. Y esta no es una oferta exclusiva que se esconde detrás de una letra pequeña y unas condiciones estrictas; cualquiera puede unirse a Libertex y comenzar a operar con CFD de criptomonedas en estas condiciones exactas'.

Libertex: la plataforma número uno para la inversión en criptomonedas

Con más de 24 años de experiencia en el mercado financiero y más de 40 premios internacionales, incluido el más reciente como Mejor Plataforma de Inversión (Informe Forex, 2021) y el Broker Más Confiable de Europa (Ultimate Fintech, 2021), Libertex es una de las opciones preferidas por los inversores que buscan aprovechar al máximo las tecnologías modernas, ya sean inversores profesionales con experiencia o principiantes que pueden comenzar con una cuenta de demostración de práctica. Gracias a las aplicaciones rápidas y fáciles de usar para dispositivos móviles y ordenador, así como a su navegador de Internet, es posible gestionar la actividad desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Como, posiblemente, la única plataforma de inversión que ofrece operaciones con CFD en criptomonedas con cero comisiones, cero swaps y cero tarifas de cambio, Libertex se ha convertido en uno de los sitios más rentables para comprar, vender e intercambiar las criptomonedas más populares. En comparación, otras plataformas de negociación e intercambios de criptomonedas imponen tarifas que oscilan entre el 0,1% y el 2%.

Registro gratuito e ... 'Invierta por más'

Solo lleva unos segundos registrarse en Libertex y comenzar a experimentar una de las opciones de inversión en criptomonedas más exclusivas. Además, fiel a su lema 'Trade for More' (Invierta por más), Libertex se esfuerza, constantemente, por brindar servicios de la más alta calidad a sus clientes. Esto incluye una gama completa de CFD sobre acciones, forex y criptomonedas y amplias herramientas analíticas.

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los instrumentos de criptomonedas no están disponibles para clientes minoristas en el Reino Unido.