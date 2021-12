Los tapetes con logotipos de Unimat, un artículo ideal para dar reconocimiento a una marca Emprendedores de Hoy

Los tapetes con logotipos son un elemento publicitario que puede ofrecer múltiples beneficios a cualquier empresa que haga uso de ellos. Debido a que la impresión digital y los procesos para la creación de este tipo de tapetes han avanzado considerablemente, las imágenes publicitarias que se colocan sobre ellos cuentan con un amplio nivel de detalle, potenciando la imagen de una marca.

Unimat es, precisamente, una empresa con más de 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos de PVC y hule, quien ofrece además un servicio especializado de manufactura de tapetes con logotipos de alta calidad.

¿Cuáles son los beneficios de los tapetes con logotipos? Los tapetes con logotipos son capaces de ofrecer muchos más beneficios aparte de recoger los residuos que puedan ensuciar el suelo para hacer más acogedor un espacio. El primero de ellos es el poder publicitario que ofrecen. Por lo general, estos tapetes son colocados en la entrada de empresas o de oficinas importantes, y por eso pueden dar una bienvenida al cliente con su imagen corporativa. Esto tiene un impacto considerable en la mente de las personas y aporta un plus de seriedad a cualquier compañía.

Otro de los beneficios de los tapetes con logotipos es que pueden ayudar a mantener más seguros a los clientes. Por ejemplo, en los días lluviosos, pueden recoger la humedad, evitando que esta llegue al suelo y pueda hacerlo resbaladizo, poniendo en riesgo a las personas. Por último, está el hecho de que el usuario tiene el poder de decidir el diseño que quiere para su tapete, ya que además del logotipo, puede elegir también el color, el material, incluir el eslogan, etc.

Alfombrillas personalizadas de calidad y al mejor precio En Unimat, hay disponibles diferentes tipos de tapetes con logotipos, entre los cuales el cliente puede elegir según sus necesidades. Por ejemplo, están los tapetes para bares, fabricados en hule de alta calidad, sobre los cuales se imprime el logo del establecimiento o el que prefiera el cliente. También está el 6300 Graphic Premium, un tapete de excelentes características, que cuenta con una alta resistencia y larga vida útil, con lo que además de cumplir un objetivo publicitario, también se logra reducir los costes debido a su durabilidad. El 6200 Jet Print se caracteriza por estar fabricado en tejido de Nylon de primera calidad, dispuesto sobre una base de hule nitrilo antiderrapante y con resistencia a aceites y grasas.

Por último, están los tapetes 6500 Tipo Rizo Pro Image, ideales para áreas secas, de caja, de producción, comercios, clubes deportivos e industria en general. Cualquiera de estos modelos de tapetes con logos se puede solicitar y adquirir a través de la web oficial de Unimat.

