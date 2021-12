¿Regalar una mascota para Navidad? Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 09:07 h (CET)

Los animales de compañía como los perros y gatos, son en la gran mayoría de ocasiones tratados como un integrante más de la familia, acogidos con respeto y cariño dentro de cada núcleo familiar. Sin embargo, también existe un gran número de mascotas en estado de abandono y maltrato, llegando a unas cifras alarmantes y conmovedoras.

Miwuki Pet Shelter, es una plataforma web que recoge a más de 1.000 protectoras animales y cada año ayuda a concretar la adopción de mascotas en España y el mundo.

Adoptar una mascota es beneficioso Durante la pandemia del COVID-19 y los diferentes confinamientos, en España ha aumentado tanto la cantidad de adopciones como la de abandonos. Esto último es debido a que el hecho de pasar más tiempo con las mascotas en casa, evidenció el número de responsabilidades y cuidados que esto implicaba.

Por eso, desde Miwuki Pet Shelter se han marcado el objetivo de estimular un proceso de adopción consiente y responsable, enfatizando también que tener un animal de compañía adoptado en casa trae múltiples beneficios.

Tener una mascota implica hacer tareas que rompen la rutina y que impliquen actividades al aire libre, lo cual disminuye de manera significativa los niveles de estrés de las personas y potencian la creatividad. Asimismo, el simple hecho de acariciar a una mascota o jugar con ella también ayudará a controlar el estrés.

Unido a ello está el aumento de la felicidad que provoca tener una mascota en casa. Solamente con su compañía, el ánimo de los dueños sube e incluso les puede hacer estar más activos en su día a día.

Los animales de compañía también previenen alergias y resfriados, principalmente en los niños. Además, su carisma y acompañamiento pueden llegar a ayudar de manera positiva en la recuperación de pacientes.

Más allá de estos beneficios humanos, adoptar una mascota implica salvar una vida. Con este gesto se les brinda seguridad, alimento, techo y sobre todo mucho cariño.

¿Una mascota para navidad? Las épocas navideñas suelen ser fechas en las que suben las cifras de adopción de mascotas, pues son vistas como regalos ideales para niños, ancianos, amigos, familias, etc. Sin embargo, meses después, muchos de estos animales son nuevamente abandonados, ya que sus familias no tenían clara la responsabilidad y el trabajo que implicaba contar con un animal de compañía.

Ante esta situación, cuando se quiera adoptar una mascota se debe meditar y pensar si realmente se va a poder sostener a ese animal de compañía como a un miembro más de la familia.

Desde Miwuki Pet Shelter se busca incentivar la adopción responsable, salvar una vida y ganar un amigo a través de una plataforma que cuenta con la participación de más de 1.000 protectoras en España y una media de 200.000 interesados en adoptar mensualmente.

