Artydents clínicas dentales cuenta con aparatología de última tecnología para garantizar resultados exitosos a sus clientes

martes, 28 de diciembre de 2021

Mantener una buena salud bucodental es sumamente importante y, para ello, es recomendable contar con una clínica dental de confianza que proporcione los tratamientos oportunos para prevenir o corregir cualquier anomalía. También es relevante que los dentistas sean profesionales con experiencia, para garantizar un trabajo de calidad.

Ambas características las reúne Artydents clínicas dentales, una clínica dental familiar dirigida por profesionales de la odontología y de los implantes dentales, con mucha experiencia en el sector. Allí, cuentan con aparatología de última tecnología para llevar a cabo sus tratamientos, con la cual, logran ofrecer a sus pacientes un nivel superior de calidad.

Artydents, haciendo sonreír a las personas Artydents es la firma de unas clínicas dentales ubicadas en Madrid, compuesta por odontólogos con más de 30 años de experiencia. Esta amplia trayectoria los convierte en expertos en todos los procedimientos que realizan, ya sea tratamiento de odontología, implantes, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, etc.

En Artydents, están comprometidos con sus pacientes, por eso aseguran resultados exitosos y totalmente seguros, razón por la cual ofrecen garantía en todos sus procedimientos. Algunos de los tratamientos más destacados realizan son, por ejemplo, la colocación de dientes fijos o los implantes premium de alta gama.

Todos estos tratamientos se llevan a cabo utilizando tecnología de vanguardia en aparatología odontológica, como el CAD, TAC 3D, CAM, etc. Además, ofrecen a sus pacientes precios prácticamente inigualables en el sector, con garantía y con la posibilidad de elegir formas de pago financiadas y muy flexibles.

Una clínica dental sin intermediarios y familiar Actualmente, en Madrid, hay tres clínicas Artydents, una en la Avenida Aragón en Getafe, una en la Calle Marcelino Álvarez y otra en la Avenida de Nuestra Señora de Fátima. Lo interesante es que no se trata de franquicias, sino de una clínica dirigida y gestionada por una familia de profesionales. Por esta razón, los servicios odontológicos que ofrece Artydents son sin intermediarios, lo cual, al mismo tiempo, hace que se reduzcan los precios para sus pacientes.

Solicitar una cita en cualquiera de sus sedes es muy sencillo y puede hacerse de forma totalmente online. Al ingresar en la página web de la clínica, se puede utilizar el formulario de contacto o los números de teléfono. Además, también aparecen las direcciones exactas, junto a un mapa para llegar a cualquiera de las clínicas.

La salud bucodental debe estar en manos de profesionales expertos y, en Madrid, Artydents es una de las mejores opciones para poder mantener la salud de los dientes, de la mano de algunos de los mejores profesionales odontólogos de toda la capital española.

