Todo el mundo merece un sueño de calidad, por Colchón Canarias

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El sueño es el momento durante el cual el cuerpo se repara, rejuvenece y toma energía para encarar el día siguiente. Los colchones de alta calidad permiten que el descanso cumpla con todas estas funciones además de mantener alineada la columna vertebral, lo cual evita la tensión y el estrés.

Colchón Canarias, bajo la dirección de Jon Narbaiza, ofrece el modelo Celliant Ice, que cuenta con la última tecnología para garantizar el mejor descanso. Además, ofrece una financiación lo suficientemente flexible para que todas las familias puedan acceder a un sueño de calidad.

El producto de calidad con la última tecnología: Celliant Ice Con un plan de financiación que se extiende en 72 cuotas mensuales de tan solo 25,40 €, Colchón Canarias ofrece productos premium que son accesibles para todo el mundo. Es un nuevo esfuerzo de Jon Narbaiza para garantizar el descanso de los canarios después de una trayectoria de más de 20 años en el área de ventas.

Todos los productos que se ofrecen en Colchón Canarias son de la mejor calidad, están compuestos por materiales orgánicos, no utilizan plásticos y están diseñados con tecnología de vanguardia.

En particular, el modelo Celliant Ice utiliza un tipo de tejido, justamente el Celliant, que también es usado por grandes marcas de ropa deportiva como Adidas o Nike. Está clínicamente probado que el tejido Celliant reduce el dolor y la fatiga mientras aumenta el flujo de oxígeno. Además, este modelo cuenta con el componente llamado Ice, fabricado por Thermotech, y también utilizado en la Fórmula 1. Tiene propiedades refrigerantes y está pensado para los días cálidos. Garantiza una temperatura de descanso de entre 18 y 21, incluso cuando en el exterior el termómetro supera los 30 grados.

Regalos y facilidades de pago Celliant Ice es un colchón de núcleo poroso con alta tecnología. Es completamente higiénico y sostenible, ya que su núcleo microporoso está confeccionado con materiales orgánicos que no son derivados del petróleo.

Al estar compuesto de nanopartículas de grafeno, presenta una resistencia especial a la deformación, algo que rápidamente sucede en productos de peor calidad.

Además de las facilidades de pago que lo hacen accesible a todos los presupuestos, Colchón Canarias obsequia, con la compra del Celliant Ice, una tarjeta del Corte Inglés por valor de 500 € que se puede utilizar como descuento para viajes, móviles, drones o la compra de un Smart TV Hitachi 4K de 65 pulgadas.

Por medio de Colchón Canarias y del esfuerzo de su director Jon Narbaiza, todos los habitantes de la isla pueden acceder a un colchón premium, ideal para las temperaturas cálidas de la región, que garantiza un descanso reparador y eleva la calidad de vida.

