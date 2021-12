Cambiar de vida con la Psicología Primordial de Edoardo Zeloni Magelli Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021

Aunque no lo parezca, el entorno y el medio en el que una persona nace, vive y se desarrolla tiene una gran importancia a la hora de manejar sus sentimientos y emociones.

Por esta razón, en muchas ocasiones, el conjunto de personas que acompaña a un individuo durante su vida tiene la capacidad de hacer que la persona crezca y logre sus cometidos, siempre y cuando esta sea la compañía adecuada. Esto pasa de la misma manera con el lugar donde se vive, el lugar de trabajo, los aspectos culturales y sociales de una ciudad, la legislación nacional y el clima.

Edoardo Zeloni Magelli, creador de la Psicología Primordial, tiene como objetivo ayudar a que cada ser consiga vivir su vida en el terreno espiritual adecuado.

La Psicología Primordial ayuda a cambiar de vida A diferencia de la psicología occidental, la Psicología Primordial está enfocada en los grupos de conocimientos que hacen que el individuo posea una mente, alma y cuerpo en particular. Por este motivo, nunca dos seres humanos van a ser iguales y cada uno debe tratarse individualmente.

Esta práctica consiste en purificar pensamientos para recargar el alma y eliminar todo aquello que esté consumiendo las energías esenciales del ser. La Psicología Primordial enseña a cada persona a sacar el mayor provecho al poder de la mente y al cerebro.

Zeloni Magelli hace una analogía muy interesante entre el hombre y las semillas para poder enseñar el proceso que usa este tipo de psicología. Él menciona que el suelo en el que se cultiva una semilla representaría todo lo que rodea a las personas en su día a día. Por ejemplo, sus seres queridos, la ciudad en la que vive y el trabajo. Estos suelos tienen la particularidad de potenciar la energía y el potencial de cada semilla. Sin embargo, existen otras tierras que pueden provocar una limitación y desgaste. La especialidad tiene como finalidad enseñar a cada semilla a encontrar el suelo correcto para poder crecer y ser exitosa. No obstante, para obtener este resultado, se debe atravesar una serie de procesos que el especialista, Edoardo Zeloni Magelli, enseña mediante sus terapias y libros.

Seguir las enseñanzas del especialista Edoardo Zeloni Magelli para potenciar el poder de la mente A través de la Psicología Primordial, el especialista quiere que cada individuo encuentre su suelo adecuado. En uno de sus últimos artículos, él menciona que un cambio de ciudad es crucial para algunas personas que no han hallado su sitio en la tierra.

La mente tiene un gran poder y energía, por eso, si se sabe controlar el cerebro y las reacciones a las emociones de una manera adecuada, con ayuda del entorno, es más que posible conseguir y cumplir todas las metas propuestas. Por esta razón, Edoardo Zeloni Magelli habla del cambio de ciudad, ya que en varias ocasiones, el lugar no permite que la mente irradie la energía necesaria.

En conclusión, el profesional asiste a cada persona que quiera conocer su consciencia interior y saber qué es lo que realmente necesita.

Aquellos que estén interesados en restablecer el equilibrio enérgico y mental para empezar una nueva vida pueden acudir con el especialista Edoardo Zeloni Magelli. Sus enseñanzas y terapias se encargarán de encontrar la respuesta a todos los bloqueos mentales, energéticos y emocionales.

