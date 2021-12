SportWeb.club, la plataforma de compraventa de artículos deportivos entre particulares Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Hoy en día en España existe una gran comunidad de aficionados al deporte que, entre otras cosas, pueden ser propietarios de una gran cantidad de artículos deportivos a los cuales a veces ya no les dan el uso que se les daba anteriormente.

Con el propósito de que estos productos no caigan en el olvido y otras personas puedan darles una segunda vida se ha creado sportweb.club. Esta plataforma online permite vender, comprar o donar cualquier tipo de producto deportivo.

Comprometida con el medio ambiente La plataforma SportWeb.club está comprometida con la lucha para la reducción de la polución de plásticos en los océanos. Al promover el reciclaje y el aumento de la vida útil de los productos deportivos se logra combatir la contaminación, reduciendo notablemente el impacto sobre el medio ambiente y principalmente en los océanos, contribuyendo con un futuro sostenible.

Y es que es precisamente ese el objetivo de esta empresa, lograr que los amantes del deporte puedan dar una segunda vida a sus artículos, permitiendo que otros disfruten de ellos y les den el uso que necesitan.

Los productos en esta plataforma son muy variados. En ella se pueden encontrar desde una pelota de béisbol hasta raquetas de tenis, palos de golf o equipamiento deportivo completo para practicar cualquier disciplina.

La idea es que cuando una persona no utilice más este tipo de productos deportivos los pueda cambiar, vender o regalar a través de SportWeb.club, una web completamente gratuita y sin comisiones, donde encontrarán un nuevo usuario que dé uso a ese producto que no usan.

Adquirir fácilmente material deportivo entre particulares Lo que hace SportWeb.club es permitir que entre los particulares que forman su comunidad se puedan hacer transacciones e intercambios de su material deportivo fácilmente y sin comisiones. Es decir, que cada vendedor recibe la cantidad exacta del pago acordado con el comprador.

El proceso es sencillo, por un lado, los vendedores o los propietarios de los artículos, pueden hacer fotos del producto y publicarlas gratuitamente en la plataforma, junto con la descripción detallada y el precio.

Una vez concretada la venta, el intercambio o la donación, el propietario tendrá 5 días hábiles para hacer el envío del producto debidamente empaquetado. Por su parte, el comprador del artículo recibirá por parte de la empresa un número con el cual podrá hacer seguimiento del envío.

Esta nueva plataforma online es una ventana a un catálogo muy amplio de productos deportivos a precios accesibles que promueve una mayor vida útil de estos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.