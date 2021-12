Las personas no son máquinas Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:22 h (CET) Si consideramos que el cerebro es una máquina, si consideramos que la persona es una máquina, pensaremos en sus entradas, procesos de transformación y salidas. Los que así piensan, tienen una forma particular de comportarse, de educar, una forma particular de conversar: Les cuesta saltarse la dieta. Tienden a poner etiquetas. Prefieren el esfuerzo por imposición, antes que el esfuerzo por motivación. Se escandalizan si alguien va sin mascarilla.



Si consideramos que el cerebro es un ecosistema, pensaremos en el crecimiento y en la decadencia. En la competición y en la cooperación. En la acción y la reacción. En la tesis y la antítesis. En la selección natural. Los que pensamos así, nos ponemos en el sitio del otro. Quienes así pensamos, tendemos a la inclusión sin etiquetar, tendemos a motivar casi sin castigar. Evaluamos de aquella manera. Y entendemos la necesidad de las pausas, de los altos en el camino, de las escapadas.. y de "un día es un día". Ah!, a los que pensamos así no nos entusiasman las líneas rectas.

