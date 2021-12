Belén montañero en el ibón de Anayet Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:11 h (CET) El domingo pasado fuimos al Portalet para hacer un Belén montañero con raquetas. Aparcamos el coche en el parking del remonte de Espelunziecha y allí nos calzamos la paleta en los pies para no hundirnos en la nieve. El sol sonreía en lo alto, las nubes estaban obnubiladas, mientras que una espesa capa de nieve lo cubría todo.

Cuando llevábamos una media hora subiendo en procesión, de súbito se nos apareció Juan Carlos Monedero para anunciarnos el nacimiento del Mesías, Pedro Sánchez. Con presteza subimos para adorarlo. Al llegar al ibón de Anayet, tocamos a la puerta y muy congratulado, nos recibió el padre de la criatura: Santiago Abascal. La madre, Pablo Iglesias, estaba echada “espatarradamente” pues acababa de parir, aunque nos miro complacida. Nos arrodillamos ante la criatura, le hicimos unas carantoñas, le cantamos unos villancicos y el bebé nos sonrió. Después de los cual, le ofrecimos nuestros presentes: un chupete, un sonajero y un pijama azul, dado que era niño.

Más tarde sacamos los mantecados, el anís y el termo del café y nos sentamos en el living room a departir con los papás del Enviado. A la mamá, Pablo Iglesias, le llevamos un flotador para que se pudiera sentar al amor de la mesa camilla… En fin, tuvimos una mañana cautivadora. Un día encantador. Un sol exquisito. Una nieve venerable. Y una adoración adorable, a la cual todo el mundo está invitado... ¡Feliz Navidad!

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.