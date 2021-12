Quizá vale la pena volver a esa cultura del perdón cuando asistimos a la caza y captura de los abusos en la Iglesia aunque hayan ocurrido hace decenas de años. Por uno se acusa a todos. Claro que un solo caso de abuso por parte de un ministro es mucho, un escándalo que requiere reparación, y en esas están todas las Conferencias Episcopales del orbe.

Pero ante la necesaria reparación a las víctimas, en la medida de lo posible y no solo económicamente, no parece sensato multiplicar exponencialmente estos crímenes morales que salpican consciente o inconscientemente a los sacerdotes, fieles a su vocación que sirven a todos, en particular a los débiles, y en horas intempestivas hasta la diaria extenuación.



Nadie sensato ignora las campañas que vienen sucediéndose desde hace años contra la Iglesia católica aireando esos graves pecados con el martilleo de algunos medios debeladores del prestigio moral de la Iglesia, que silencian los abusos sexuales y psicológicos muy abundantes en demasiados ámbitos: sobre todo en familias, en mundo del deporte, no digamos del cine y espectáculos, en los profesionales de los medios de comunicación, en colegios mayores, o en los partidos políticos. Porque, aunque salen algunos casos clamorosos, acaban por tener poca vigencia, ya que los machacantes gastan su artillería principal contra la Iglesia.