La ortodoncia invisible en Castellón de la mano de la Clínica Blay + Monzó

lunes, 27 de diciembre de 2021, 17:48 h (CET)

Actualmente, la ortodoncia invisible es la opción más estética y el método más avanzado para corregir las malposiciones o maloclusiones dentales. Dentro del universo de opciones que existen, el de la marca Invisalign es una de las que más resalta por su calidad y comodidad para el paciente, gracias a la última tecnología del mercado.

Para los interesados en acudir a un centro especializado en ortodoncia invisible Castellón, la Clínica dental Blay + Monzó es una de las más reconocidas, la cual recomienda el tratamiento con Invisalign. Esta es una opción innovadora para los problemas de ortodoncia que permite tratar dientes torcidos, apiñados o separados a través de un aparato extraíble que no afecta el estilo de vida de los pacientes, ya que es transparente y se puede poner y quitar en cualquier momento.

Ventajas estéticas y clínicas La clínica especializada Blay + Monzó explica que este diseño de ortodoncia es prácticamente imperceptible. Sus usuarios podrán sonreír durante y después del tratamiento sin delatar que están llevando un aparato de ortodoncia. Gracias a un sistema de aligners, diseñado específicamente para los dientes de cada paciente, esta técnica es capaz de alinear poco a poco los dientes. Se trata de una mejora perceptible en pocas semanas.

Los especialistas aseguran que este tipo de ortodoncia contribuye en el aumento de la confianza de sus usuarios, sobre todo, cuando observan los resultados finales sin padecer de inconvenientes en el proceso.

Como ya se ha comentado, las férulas son removibles, por lo que no incomoda a la hora de comer o beber. Así, a la vez facilita y mejora la higiene dental, un problema que según diversos estudios suele afectar a los usuarios de brackets con bordes metálicos o afilados.

¿Cuáles son los beneficios de la ortodoncia invisible? El tratamiento de la clínica especializada Blay + Monzó es predecible. Esto significa que se hace un estudio previo personalizado de cada caso, para que, así, el dentista pueda determinar con precisión cuando finalizará el tratamiento.

La clínica cuenta con unsoftware de tratamiento que planifica de forma sencilla el proceso construcción de la nueva sonrisa. De esta manera, se pueden apreciar los resultados que se esperan obtener tras el tratamiento.

En definitiva, las personas que acceden al tratamiento revolucionario de ortodoncia invisible que desarrolla la clínica dental castellón Blay + Monzó verán como su sonrisa se vuelve cada vez más perfecta. Todo ello gracias a que estarán a cargo de un equipo ampliamente cualificado y profesional en una de las clínicas dentales más avanzadas de Castellón. También disponen de otros tratamientos relacionados con la implantología, periodoncia o estética dental, los cuales se pueden consultar en su página web.

