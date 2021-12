Segunda vida para artículos deportivos desde la plataforma SportWeb.club Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de diciembre de 2021, 17:37 h (CET)

La nueva plataforma web llamada sportweb.club se creó pensando en los amantes del deporte y con la finalidad de darle una segunda vida útil a productos deportivos. Este portal fue exclusivamente lanzado para la compraventa e intercambio de artículos deportivos segunda mano o nuevos.

Estos trámites se llevan a cabo a través de su plataforma online, que además sirve como canal de interacción entre deportistas.

Una web única dedicada a dar una segunda vida al material deportivo SportWeb.club es una plataforma online creada con la finalidad de agrupar a las personas que sienten una verdadera pasión por el deporte. El objetivo de la web es que a través de ella estas personas puedan intercambiar, donar, comprar o vender todo tipo de artículos deportivos segunda mano, para que así otras personas puedan beneficiarse de ello.

Su metodología se basa en que si una persona no usa algún material relacionado con el deporte, venda, intercambie o regale dicho producto. Es decir, que la idea principal es poder darle una segunda vida a todos estos artículos para que otros puedan aprovecharlos y sacarles el máximo provecho.

Asimismo, con este proyecto se contribuye a reducir la polución plástica en el planeta y, por lo tanto, reducir el impacto de la contaminación ambiental. Más allá de eso, la plataforma es totalmente gratuita y no cobra ningún tipo de comisión por las transacciones realizadas a través de ella.

Así se utiliza SportWeb.club Una vez en la página web la persona interesada deberá registrarse en el sitio indicado creando un usuario. El siguiente paso será sacar una foto del producto que desea vender y subir la imagen a la plataforma. Tras este paso, deberá rellenar las características del producto tales como la descripción de este y su precio. Con solo un clic, el anuncio ya estará activo y listo para ser visto por otros usuarios.

Una vez se haya vendido el producto, el usuario deberá empaquetarlo y realizar el envío en un plazo de 5 días hábiles. Tras este paso se recibirá el dinero de la venta sin ningún tipo de comisión.

El comprador por su parte, cuando quiera realizar una compra deberá acceder a la misma web SportWeb.club y realizar una búsqueda. Esta búsqueda puede ser libre o por categorías, para encontrar más rápidamente el artículo deportivo que necesita.

Una vez encontrado el artículo que buscaba, el comprador tendrá varios canales para contactar con el vendedor para realizar preguntas si lo necesita y para realizar el pago.

Finalmente, al comprador también se le facilitará un número de seguimiento del artículo comprado para que pueda seguirlo hasta que llegue a sus manos a los pocos días.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.