El 23% de los españoles prevé endeudarse más que nunca esta Navidad

lunes, 27 de diciembre de 2021, 18:13 h (CET) Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum, España es el sexto país de Europa cuyos ciudadanos tienen mayores previsiones de endeudamiento durante estas fiestas Compre ahora y pague después de Navidad se ha convertido en una frase tan prenavideña y tradicional como los villancicos. La llegada de las fiestas aumenta los gastos en los hogares españoles, y la inyección económica que, en muchos casos, produce la paga extra no es suficiente para afrontar el desembolso de las familias en esta época del año. Esto hace que el 23% de los españoles prevea endeudarse más que nunca esta Navidad, según refleja el Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum.

Así, de los 24 países europeos analizados por la firma de servicios de gestión de créditos y activos, España es el sexto país cuyos ciudadanos prevén un mayor endeudamiento en estas fechas como consecuencia, entre otras cosas, de la subida del precio de la cesta de la compra, con una inflación que, tal y como apunta el Instituto Nacional de Estadística, no se veía desde 1992.

Encabezando el ranking se encuentra Rumanía, donde casi 3 de cada 10 rumanos prevén endeudarse más que nunca en estas fiestas; seguidos de irlandeses (27%), ingleses (26%), noruegos (25%) y griegos (24%).

Estas previsiones de gasto están basadas en los deseos de los consumidores por disfrutar de una Navidad como la de antes. De hecho, una cuarta parte de los españoles asegura que gastará más de lo debido en regalos y comidas porque eso ayudará a mantener unida a su familia. Sin embargo, este comportamiento de los consumidores, en el que los bienes materiales tratan de traducirse en afecto y bienestar, puede incrementar de forma exponencial el desembolso de los hogares españoles esta Navidad, haciendo que muchos recurran a créditos o pagos aplazados que conllevan un riesgo para la sostenibilidad de la economía doméstica.

Navidad sostenible

No obstante, la conciencia ecológica que se está instaurando en la sociedad también está calando en el gasto que realizan los hogares españoles. La mitad de la población reconoce que su interés por la sostenibilidad ha propiciado una reducción de sus gastos. Prueba de ello es que el 66% de los encuestados arregla y recicla cada vez más artículos viejos en lugar de comprar productos nuevos.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de concienciar a la población española sobre la importancia de la educación financiera. Gracias a ella, los consumidores podrán realizar un gasto sostenible, esencial para evitar los endeudamientos a largo plazo.

