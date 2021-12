Fundación Mahou San Miguel refuerza en 2021 su contribución social y el impulso del empleo joven Comunicae

lunes, 27 de diciembre de 2021, 17:49 h (CET) Con una inversión de 3 millones de euros, ha colaborado con más de 187 entidades sociales. Entre ellas, destaca la alianza con la plataforma multicanal de empleo de Cruz Roja, CRE-e, para favorecer la inclusión laboral, así como la colaboración con FESBAL Fundación Mahou San Miguel termina 2021 consolidando una importante red de colaboración con más de 187 entidades sociales para llegar a más de 4.100 beneficiarios a través de sus iniciativas de acción social y voluntariado. Lo hace, además, de forma alineada con su principal misión y eje vertebrador: promover el empleo y la formación de los jóvenes. En total, este año ha destinado una inversión de tres millones de euros a este fin.

En el ámbito de la Acción Social, la Fundación trabaja para dar respuesta a las demandas y necesidades sociales más apremiantes del entorno a través de grandes alianzas. Una de las principales iniciativas es la colaboración con el servicio de orientación multicanal CRE-e de Cruz Roja, para favorecer la inclusión laboral y la formación de las personas en situación de vulnerabilidad social y laboral. Concretamente, ha logrado acercarse a más de 2.000 personas desde que comenzó la colaboración a principios de año, que han recibido apoyo en sus procesos de búsqueda de empleo. A través de este proyecto, los propios profesionales de la compañía han participado en el podcast Ser Profesional y en la iniciativa Directos al Empleo, para dar a conocer con mayor profundidad la realidad de diferentes sectores con alta demanda de personas como puede ser la Logística o la Atención al Cliente, entre otras.

Además, para contribuir a paliar los efectos de las emergencias sociales más actuales, la Fundación ha colaborado con la Gran Recogida organizada por FESBAL, reuniendo más de 639 kilos de alimentos y productos de primera necesidad y donando 50.000 euros, lo que permitirá ayudar en estas fechas tan señaladas a más de 600.000 familias con dificultades. Sin olvidar la atención a los más vulnerables en todo momento, también ha ayudado a los damnificados por la erupción del volcán en La Palma con la aportación de más de 14.000 litros de agua Solán de Cabras y Fonteide.

Asimismo, la Fundación mantiene su colaboración con organizaciones de amplia trayectoria y experiencia, como Fundación Juan XXIII Roncalli, Fundación Balia o Fundación A la Par, entre muchas otras, que atienden las necesidades de personas en situación vulnerable, de forma especial aquellas que trabajan para acercar las oportunidades de empleo y futuro a la juventud.

Personas que cuidan de personas

Todo el compromiso social de la Fundación no sería posible sin el impulso de los voluntarios profesionales de todos centros de trabajo de Mahou San Miguel, quienes ofrecen su talento y ponen sus conocimientos al servicio de la sociedad. En este sentido, durante el presente año han dedicado más de 4.709 horas a diferentes actividades en el ámbito digital, social y medioambiental, para alcanzar a más de 1.129 beneficiarios en diferentes ciudades en las que la compañía está presente.

Entre estas iniciativas, destacan campañas y actividades de recaudación de fondos, que en este año han supuesto más de 50.000 euros, o las más de 40 acciones puestas en marcha con la colaboración de 27 entidades para generar un impacto positivo en los entornos más cercanos.

Además, gracias a la iniciativa Contigo Sumamos, impulsada con el objetivo de que los profesionales de Mahou San Miguel puedan destinar parte de su nómina a las causas sociales que ellos mismos eligen, en 2021 se han donado más de 42.000 euros a los proyectos de Asociación Angelman, Aspanión y Autismo Sur.

Formación de excelencia en hostelería

El pilar de la Fundación ha sido también durante este año el impulso de la formación orientada a favorecer el acceso al empleo de calidad de los jóvenes en el sector de la hostelería y turismo. Tras ocho años de trayectoria, más de 1.000 jóvenes han pasado por Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, un amplio programa global y pionero, al ser el primero financiado y promovido por una fundación de empresa, que sirve de puente y unión entre los centros educativos, públicos y privados y las PYMES.

Como novedad, este año se ha creado y puesto en marcha Linkados, el portal de formación al que pueden acceder todos los participantes de esta iniciativa de alcance nacional, y a través del cual se pone a disposición de los jóvenes las Becas al Talento para que puedan continuar sus estudios y especializarse, además de una completa bolsa de empleo. De hecho, el 70% de los alumnos del programa deciden continuar estudiando programas de educación superior tras pasar por el programa, a la vez que el 80% de ellos encuentra un empleo.

Otra de las novedades este año ha consistido en promover la educación más innovadora de forma directa, para dar a conocer las últimas tendencias que permitan crear nuevas oportunidades en el mundo de la hostelería y la sala. Para ello, la Fundación se ha aliado con el MOM Culinary Institute, la nueva escuela de vanguardia que nace de la mano del chef Paco Roncero, para ofrecer 23 becas a jóvenes con pocos recursos económicos para que reciban una formación profesional integral, actualizada y diferencial para el sector.

