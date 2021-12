La lectoescritura en la escuela infantil, un pilar fundamental para el resto de aprendizajes Comunicae

lunes, 27 de diciembre de 2021, 17:57 h (CET) La lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje además de hacerlo permanente y accesible; pero también es uno de los pilares en los que se soportan el resto de aprendizajes del ser humano. Logos Nursery School escuela infantil puntera, situada en las Rozas de Madrid, habla sobre este tipo de aprendizaje y su importancia en el desarrollo del niño El aprendizaje de los procesos de lectura y escritura es uno de los más importantes en la vida de las personas. Es la base de aprendizajes posteriores, además de ser el motor de desarrollo del pensamiento, del lenguaje y de la inteligencia. Dominar estos procesos es garantía de éxito en los estudios y en la vida.

“Para trabajar la lectoescritura en castellano en Logos Nursery School utilizamos el método mixto, combinamos la lectura y la escritura de manera simultánea, además motivamos y creamos en cada niño el deseo de aprender teniendo en cuanta que consideremos esencial respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Permitimos la utilización de diversos tipos de material para ayudar a la comprensión del niño y partimos de la experiencia como base de la comprensión. Con la creación y el diseño de actividades motivadoras captamos la atención de nuestros alumnos, a la vez que despertamos su interés por el mundo de las palabras y las letras, y de este modo, aprender jugando. ” - comenta Aurora Durán profesora de español de 4 y 5 años en Logos Nursery.

Pero, ¿cómo se afronta el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura?

“En el aprendizaje de la lectura y escritura es fundamental adoptar un planteamiento educativo receptivo a las necesidades de cada uno; siendo este diversificado, flexible y positivo, partiendo del juego como actividad central y como instrumento de aprendizaje.

Todos estos aprendizajes están vertebrados a través de nuestro proyecto Don Quijote de la Mancha", apunta Aurora.

¿Por qué Don Quijote?

“Pues, por ser la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Además, nos permite acercarnos a la literatura infantil comprendiendo y recreando fragmentos sencillos de textos clásicos y de poemas, inculcando aptitudes de valoración y disfrute hacia ellos".

¿Y cuáles son los objetivos en cuanto a la lectoescritura de este proyecto?

“Son en primer lugar ayudar al niño a iniciarse en la utilización del lenguaje escrito de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación habituales, valorándolo como un instrumento de comunicación, representación, aprendizaje y disfrute.

Después impulsarles a expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimiento, etc. mediante la lengua oral y fomentar su empleo como medio de comunicación con los demás, pronunciando, articulando y expresándose de forma cada vez más clara.

Y por último el acercarse a la literatura infantil comprendiendo, recreando textos sencillos de cuentos clásicos y de poemas, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.”

¿Y en que se traduce este método en el día a día?

“Leemos con ellos, dramatizando las lecturas y haciéndoles parte del cuento. Usamos muchas versiones de El Quijote adaptadas para niños, que hacen la lectura mucho más amena. Los niños lo viven con mucha ilusión, las aventuras son algo muy divertido para ellos.

También contamos con varias adaptaciones y diversos recursos tecnológicos, como karaokes, cortos, libros colaborativos, doblajes. Además de recursos materiales como el libro informativo, talleres, cuaderno de actividades, CDs de audiciones, fotocopiables, Etc.

Además, en Logos Nursery School contamos con una sala ambientada como la casa de Cervantes, en la cual los niños pueden sentirse involucrados en la historia de El Quijote, de una manera divertida y acercándose a la realidad.” - concluye Aurora Durán.

La Escuela Infantil y Guardería Logos Nursery School es la escuela infantil de Logos International School, que desarrolla un proyecto de inmersión lingüística completa en inglés hasta los 6 años, ubicada en Las Rozas de Madrid en un edificio creado específicamente para el desarrollo de su actividad, dando absoluta prioridad a las necesidades de sus alumnos y su entorno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.