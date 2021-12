Fabio Gallego ofrece herramientas para la gestión del estrés Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de diciembre de 2021, 16:47 h (CET)

Actualmente, muchos ciudadanos sufren estrés a causa de la tensión laboral o los nervios producidos en otros contextos sociales. Se estima que este número ha aumentado considerablemente con el profundo impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad.

Según los estudios actuales en salud mental se dice que en este momento casi el 90 por ciento de la población padece un estrés agudo. Esto significa que la confusión y la excesiva preocupación están muy instalados en las personas. Se equipara la situación actual de la pandemia con los mismos efectos que procura el haber vivido una guerra.

Aprender a combatir el estrés es una necesidad prioritaria y actualmente hay profesionales que proporcionan las herramientas necesarias para hacerlo. Uno de ellos es Fabio Gallego, un experto en estrategias de gestión de estrés y especialista en mindfulness.

Las consecuencias del estrés El estrés es un mecanismo que el cerebro pone en marcha en situaciones muy tensas, amenazantes o que superan las capacidades de control de una persona. Incluso hay quienes pueden llegar a sentirlo aunque no exista ningún detonante real y sin tener unos síntomas visibles.

Si no se aprende a gestionar adecuadamente, el estrés puede volverse patológico y producir consecuencias importantes a nivel físico, psicológico y social. De hecho, muchas enfermedades pueden tener su origen en el estrés, como por ejemplo la pérdida del cabello, problemas cardiovasculares y de presión arterial, insomnio, obesidad, depresión, enfermedades de la piel, etc.

Además, el estrés es acumulativo y está demostrado que 6 meses de estrés constante producen en el cuerpo los mismos daños equivalentes a 3 años de desgaste físico. También puede ocasionar problemas para dormir, ya que impide el descanso total del organismo.

Este efecto acumulativo del estrés hace que muchas personas puedan sufrir un ataque cardíaco o incluso un derrame cerebral o algún otro problema de salud grave estando en un momento de tranquilidad. La gente no entiende el por qué y este es el motivo por el que el estrés debe ser gestionado de manera constante para evitar, de esta manera, la acumulación de los síntomas más negativos del estrés.

¿Cómo gestionar el estrés? Para alargar y mejorar la calidad de vida es importante recurrir a expertos que conozcan las herramientas necesarias para prevenir o eliminar el estrés.

Una estrategia que ha demostrado ser sumamente efectiva en la gestión del estrés es el mindfulness. Esta es una práctica basada en la meditación, que consiste en enfocar toda la atención en el momento presente. Esta disciplina, combinada con otras herramientas como la respiración controlada, el yoga y un mínimo de actividad física, puede ayudar en gran manera a aliviar la tensión generada por el estrés. Si estas estrategias se convierten en hábitos, se lograría definitivamente reducir e incluso eliminar sus consecuencias negativas.

Fabio Gallego es un especialista en mindfulness con una dilatada experiencia que durante años ha ayudado a miles personas, cientos de empresas y organizaciones a conocer estas herramientas y a aplicarlas adecuadamente para gestionar el estrés. El profesional ha desarrollado estrategias de gestión de estrés para varias empresas, siguiendo un programa de 8 semanas de mindfulness.

Prácticas sencillas como la respiración consciente, simplemente inspirando y espirando lenta y progresivamente varias veces las personas notan un cambio inmediato de estado mental y emocional. También con una serie de herramientas como relajar el cuerpo de manera progresiva, llevando la atención a cada parte del cuerpo y dándole la instrucción de relajar; o estando muy presente cuando se lavan los platos sintiendo la temperatura de agua o del tacto o el olor del jabón, las personas desarrollan la sensación de presencia y de observación de cada momento. Esto significa que en cualquier situación cotidiana, en cualquier lugar y en cualquier momento las personas pueden utilizar estas técnicas para dominar la mente y los estados emocionales.

En definitiva, gracias al acompañamiento que realiza Fabio Gallego, tanto empresas como particulares podrán mejorar su calidad de vida de manera efectiva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.