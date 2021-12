Colchón Canarias presenta Celliant Ice, el colchón de última generación que utiliza tejidos inteligentes para garantizar un buen descanso Emprendedores de Hoy

El descanso es sumamente importante para mantener una buena salud y contar con la energía necesaria para el día a día. Pero para descansar adecuadamente, un elemento que juega un papel fundamental es el colchón.

Por eso, lo recomendable es elegir uno con la calidad necesaria. Una de las mejores opciones que están ahora mismo en el mercado es el Celliant Ice, disponible en la empresa Colchón Canarias. Se trata de un colchón de última generación que utiliza lo último en tejidos inteligentes, que no solo garantizan el mejor descanso posible, sino que además contribuyen a la salud y a la comodidad.

Colchón Celliant Ice En Colchón Canarias, se encuentra lo último en colchones, con la tecnología más avanzada para proporcionar un descanso inigualable. Una prueba de ello es el Celliant Ice, un colchón denominado así por el tipo de tecnología que utiliza.

Por un lado, el tejido inteligente Celliant cuenta con el reconocimiento de la FDA, que lo ha catalogado como dispositivo médico. Esto se debe a que se trata de un tejido clínicamente probado, capaz de reducir la fatiga, el dolor y aumentar el flujo y nivel de oxígeno, contribuyendo a mejorar la salud del usuario. De hecho, grandes marcas como Nike y Adidas lo están usando para la fabricación de sus prendas. Su núcleo está compuesto por de materiales microporosos de origen natural que aportan higiene al colchón. Además, cuenta con un HR de nanopartículas de grafeno que le aportan una especial resistencia a la deformación.

Por último, está el tejido Ice que incorpora en su otra cara. Es un tejido de alta tecnología que refrigera el colchón cuando la temperatura es mayor a los 30º C, manteniéndolo en 18-21º C, ideal para combatir las altas temperaturas canarias.

Lo mejor en colchones, disponible en Colchón Canarias En esta compañía, las personas podrán adquirir colchones de calidad a precios competitivos. Además, con la compra de cualquiera de sus colchones, el cliente podrá recibir un regalo completamente gratuito, que puede ir desde un ventilador USB con luces LED, hasta un Smart TV de 65 pulgadas o una tarjeta de regalo de El Corte Inglés valorada en 500 €. Adicionalmente, Colchón Canarias ofrece una excelente garantía, garantizando que el cliente tenga un descanso ideal.

Todo el catálogo de colchones está disponible en la web de Colchón Canarias. Allí, se encuentran opciones para todo tipo de usuarios, con precios excepcionales y otros productos que pueden ser interesantes para los compradores. Actualmente, la empresa cuenta con sedes físicas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.

