Adecco busca 60 agentes telefónicos en Málaga con y sin experiencia

lunes, 27 de diciembre de 2021, 15:26 h (CET) Para casi la mitad de estas vacantes no se necesita experiencia previa, pero en cualquier caso es imprescindible contar con disponibilidad para incorporación inmediata (principios de enero). Adecco Málaga está buscando profesionales con ganas de aprender y afrontar nuevos retos, actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, tiene abierto un nuevo proceso de selección para incorporar a 60 agentes telefónicos, con una clara orientación al cliente y capacidad de comunicación, en una importante empresa del sector Contact Center ubicada en Málaga capital.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas que busquen estabilidad laboral y crecer en un nuevo proyecto profesional, en un buen ambiente de trabajo. Adecco está buscando profesionales con ganas de aprender y afrontar nuevos retos, actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados.

La función principal de estos 60 perfiles será la emisión y recepción de llamadas para la venta a clientes sobre la compañía y sus productos y servicios, el seguimiento y control de las llamadas efectuadas, y el registro continuo y detallado de la comunicación sostenida con el cliente. Además, se encargarán de la atención y resolución de dudas y consultas, y la grabación de datos de clientes.

Para casi la mitad de estas vacantes no se necesita experiencia previa, los candidatos/as dispondrán de una formación inicial que les ayudará a adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse al sector Contact Center. Es imprescindible contar con disponibilidad para incorporación inmediata (principios de enero).

En el primer caso, el contrato inicial será de 4 meses, con posibilidades reales de incorporación indefinida. Adecco ofrece un horario de trabajo estable con jornada intensiva de 25 horas semanales, de lunes a viernes en turno de tarde con fines de semana libres y posibilidad de ampliar la jornada.

En el segundo caso, los turnos serán intensivos de mañana o de tarde.

