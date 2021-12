La importancia de contar con una aplicación de fidelización de clientes de la mano de Marketing Viene y Va Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de diciembre de 2021, 16:04 h (CET) La fidelización de clientes es una estrategia de marketing que representa la buena relación entre una empresa y sus consumidores. Esta se usa con el objetivo de retener a los clientes para que sigan tomando como primera opción sus productos y servicios.

Marketing Viene y Va es una compañía que se especializa en el desarrollo de aplicaciones para la fidelización de clientes potenciales. Esto es posible debido a que sabe lo importante que es para cualquier marca contar con una app móvil que sea capaz de aumentar las visitas y compras constantes de los usuarios.

Convertir a los consumidores en clientes habituales La fidelización de clientes, a diferencia de otras estrategias de marketing, busca retener a las personas que ya han adquirido por primera vez un producto o servicio. Esto trae excelentes beneficios como vender más artículos o servicios a un cliente satisfecho, ser recomendado a sus conocidos, realizar análisis y predicciones de venta más asertivos, etc.

En Marketing Viene y Va los profesionales saben cómo ejecutar esta estrategia a través del desarrollo de aplicaciones móviles que consigan convertir un consumidor en un cliente habitual. Esto es de suma importancia para cualquier empresa, ya que actualmente una forma de llegar a las personas es a través del dispositivo que usan con mayor frecuencia, su teléfono. Además, las apps hoy en día no tienen límite gracias al avance tecnológico en los dispositivos móviles que permite soportar cada vez más funcionalidades avanzadas, diseños interactivos, contenido novedoso, etc. Por esta razón, el servicio de desarrollo de apps de esta marca es de gran utilidad para quienes busquen crear una relación positiva y rentable con sus consumidores.

La importancia de la fidelización de clientes La mayoría de las empresas gastan su dinero en la adquisición de nuevos clientes con el objetivo de incrementar sus ventas y visitas diarias. Sin embargo, retener a un cliente cuesta mucho menos que conseguir uno nuevo en cualquier sector y, en especial, el digital. Además, las probabilidades de compra son más altas en los clientes que visitan con frecuencia un negocio que en aquellos que apenas están visitando por primera vez el mismo. Esto se debe a que un cliente satisfecho siempre mostrará entusiasmo por volver a solicitar y adquirir un producto o servicio que haya logrado cumplir con sus expectativas y necesidades. En consecuencia, la fidelización de clientes es imprescindible para cualquier empresa o marca personal que busque aumentar sus ingresos. Marketing Viene y Va, como especialista en estrategias publicitarias, ofrece a sus clientes el diseño y desarrollo de apps para conseguir una fidelización de clientes rápida, efectiva y rentable.

Marketing Viene y Va es una agencia digital experta en la realización de campañas publicitarias y embudos de venta para empresas y marcas personales. Actualmente, su desarrollo de apps móviles ha ganado gran popularidad debido a su efectividad y alta rentabilidad para la fidelización de clientes de cualquier sector.

