Todo lo relacionado con el mundo de la imagen de la mano de Eurosegur

lunes, 27 de diciembre de 2021, 12:11 h (CET)

En los últimos años, el cuidado del planeta ha cobrado una mayor relevancia como consecuencia del aumento de la concienciación en torno a este aspecto. Eurosegur es una plataforma de ventas para profesionales que comenzó hace pocos años con el reciclaje de envases de plásticos de productos de peluquería.

El negocio fue evolucionando rápidamente y comenzaron a fabricar sus propios productos y vender marcas reconocidas en aparatos eléctricos y otros productos para salones de belleza y peluquerías.

El crecimiento y la aceptación que han tenido en el mercado les ha permitido mantener la esencia principal del proyecto, el apoyo a la ecología. Eurosegur no solamente paga a los profesionales del sector de la belleza que reciclan, también les ofrece productos que estos utilizan.

Todo lo que el profesional pueda necesitar Con un compromiso claro con la preservación del medioambiente, la primera unidad de negocios de Eurosegur fue la recogida de envases de plástico en las peluquerías, centros de uñas o estética. Actualmente, esa actividad se mantiene, brindando materiales desechables a los profesionales de la belleza que colaboran con la entrega de recipientes vacíos.

Teniendo ya una lista de establecimientos como socios estratégicos en el reciclaje, comenzaron a comercializar productos de peluquería como guantes de látex, papel camilla o capas desechables. Además, también ofrecen productos de belleza como esmalte de uñas, colorantes, líquido para permanentes, reparador de manos o endurecedor de uñas así como equipos pequeños y medianos como secadores, máquinas para cortar el pelo y hasta purificadores de aire. Eurosegur dispone de batas de peinadoras y kimonos y para las barberías tiene papel para cuello, brochas de afeitar, navajas desechables, tijeras de peluquería o spray higienizante.

Servicios relacionados con la imagen Con 5 años de experiencia, la marca de Eurosegur se ha expandido tanto que hoy ofrece toda una gama de servicios de asesoría gracias a la colaboración de profesionales expertos. Los peluqueros que requieran asesoría jurídica en áreas como el derecho mercantil o tributario tienen con ellos un proveedor confiable y altamente efectivo. Sumado a esto, también prestan servicio como intermediarios de seguros y gestoría, presentando a los clientes las mejores opciones del mercado y ayudando a los peluqueros a tener toda su documentación y obligaciones al día.

A pesar de la gran evolución en un periodo de tiempo relativamente corto, Eurosegur no ha olvidado la raíz del proyecto por lo que no solo se sigue preocupando por el medioambiente, sino que se ocupa de él. Reforzando esta filosofía, ha incorporado la distribución de toallas biodegradables que regala a los peluqueros que colaboran en el reciclaje.

