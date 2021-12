DSD de Luxe explica cómo tratar el dolor en el cuero cabelludo o la sensibilidad Emprendedores de Hoy

La sensibilidad del cuero cabelludo es un problema bastante común en muchas personas y a menudo, no hay síntomas visibles.

Sin embargo, cuando avanza, la sensibilidad se hace muy obvia causando descamación de la piel, inflamación, enrojecimiento, hormigueo, entumecimiento, irritación, picazón y hasta infecciones y dolor en el cuero cabelludo. Por esto, es necesario usar los productos correctos para cuidar de forma apropiada el cabello.

En dicho sentido, DSD de Luxe es una empresa dedicada a la fabricación y a la venta de productos para la salud del cuero cabelludo, la fabricación de los productos va acompañado de la experiencia de varios profesionales en tricología para ofrecer tratamientos eficientes ante casi cualquier problema capilar.

Los consejos para tratar la sensibilidad y el dolor del cuello cabelludo La sensibilidad y el dolor en el cuero cabelludo generalmente es causado por afecciones que afectan los vasos sanguíneos, los nervios y los tejidos de debajo o alrededor de la cabeza. Otras causas comunes también son el estrés, la falta de nutrientes, factores ambientales como el clima o la contaminación.

Es importante tratarla a tiempo, ya que si no se logra, esto puede generar otro tipo de problemas como dolores de cabeza, alergias, psoriasis, eczema y caída del cabello.

El tratamiento para la sensibilidad en el cuero cabelludo se basa en el uso de ungüentos, antisépticos y champús libres de sulfato y con propiedades reparadoras. DSD de Luxe ofrece la línea de productos Medline Organic,creada con el objetivo de atacar los desórdenes capilares y es recomendado sobre todo para pieles sensibles.

Los productos de esta línea están conformados por cremas, champú libre de sulfato y otros productos que se pueden ver en la página de DSD de Luxe. Vienen con factores de crecimiento que disminuyen la muerte celular que causa la hormona DHT, estimula la microcirculación y actúan limpiando el cuero cabelludo, reparando el manto hidrolipídico.

Productos y tratamientos para el cuero cabelludo sensible y otros problemas DSD de Luxe cuenta con una gran variedad de productos como exfoliantes, champú, cremas, acondicionadores, suplementos nutritivos para el cabello, lociones anticaspas y anticaídas, entre otros dedicados a la salud del cuero cabelludo. Se pueden utilizar para el tratamiento de casi cualquier problema o enfermedad capilar incluyendo apariencia grasa, caspa, dolor o sensibilidad del folículo, caída del cabello y pestañas débiles.

Además de los productos, en su página web, se pueden encontrar varias recomendaciones e información sobre el cuidado capilar, así como explicaciones de cómo usar sus tratamientos correctamente.

La calidad de los tónicos y limpiadores que ofrece DSD de Luxe se basa en el enriquecimiento de cada uno de ellos con ingredientes activos, combinados eficazmente en el laboratorio de la marca para proporcionar la mayor función de manera segura.

DSD de Luxe plantea dejar su grano de arena en el área de la salud capilar con la creación de productos eficaces, usando la ayuda de dermatólogos y biotecnólogos expertos en tricología con décadas de experiencia en el área.

