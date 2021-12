Requisitos para la obtención del visado de estudios para España desde America Latina, por Estudia Seguro Emprendedores de Hoy

domingo, 26 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Para iniciar o continuar sus estudios universitarios en España, los ciudadanos latinoamericanos deberán adquirir un visado de estudios y un permiso de estancia por estudios en España.

Para ello, necesitarán seguir unos pasos y cumplir con unos requisitos específicos. Estudia Seguro es una empresa especialista que, de la mano de Diego Loaiza, asesor de estudiantes, se encarga de ayudar a que estos estudiantes puedan ingresar en universidades públicas y privadas españolas.

Obtener un visado de estudios para España Para la obtención del visado de estudios para España es recomendable contar con asesoría profesional. Este proceso es necesario porque los requisitos suelen ser distintos dependiendo del país desde donde se inicie el trámite legal. Esas diferencias se deben a los acuerdos que haya suscrito España con cada nación o a las condiciones que hayan decidido imponer las autoridades de migración.

Por ello es siempre oportuno contar con asesores que conozcan esa realidad y estén actualizados con las resoluciones para no generar errores en la solicitud. Uno de los sitios más reconocidos de España es el portal Estudia Seguro, un grupo de gestores profesionales que acompaña al solicitante desde el mismo momento que comienza el trámite.

Ellos proporcionan todo el apoyo, asesoramiento y todas las herramientas para que los estudiantes interesados en venir a España a seguir su formación puedan hacerlo. Dentro de su página hay un enlace para solicitar una videollamada gratuita y obtener la información más detallada de sus servicios y los requisitos a cumplir.

Los requisitos necesarios para solicitarlo Estudia Seguro recomienda seguir con precisión todos y cada uno de los pasos establecidos en su página web para no tener problemas con los trámites. Lo primero es llenar la solicitud de visado que se encuentra en la página web del consulado de España en cada país. En este proceso se necesitarán fotografías tamaño carnet a color.

El estudiante deberá contar con un pasaporte que esté vigente y entregar los títulos de los estudios realizados previamente en su país natal o en cualquier parte fuera de España. Además, deberá presentar una carta de admisión del centro de estudios donde aspira a entrar, un seguro médico y una carta de antecedentes penales de los últimos cinco años.

Las autoridades también exigen una carta de invitación o alojamiento de alguien residente en España y un certificado médico que valide la salud del aspirante. Un aspecto muy importante es mostrar que tiene el respaldo económico para mantenerse en el país con recursos propios o de un familiar. Todos los soportes deben estar correctamente cotejados a la hora de ser entregados a las autoridades de migración.

