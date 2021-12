Xula recomienda no bajar la guardia durante la Navidad y lanza su colección de mascarillas para fiestas Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 14:00 h (CET)

Estas Navidades se han visto afectadas, un año más, por nuevas restricciones debido a la pandemia del COVID-19. En este contexto, es recomendable que las familias permanezcan con la mascarilla puesta en todo momento, limitar el número de personas en las reuniones y estar en un ambiente ventilado para evitar el avance de una nueva ola de contagios.

Por este motivo, es importante no bajar la guardia ante la amenaza del coronavirus, pues la media nacional de incidencias ya está en riesgo alto. Empresas como Xula potencian el uso de mascarillas y crean diseños transparentes, para facilitar la lectura de los labios a personas con falta de audición, y reutilizables, para cuidar y respetar el medioambiente.

Mascarillas que permiten expresar emociones Durante estas celebraciones de finales de año, la hostelería también se convierte en un potencial foco de contagios. En los últimos meses, este sector estuvo funcionando con relativa normalidad. Sin embargo, ya se están tomando medidas para evitar el avance del coronavirus.

En este sentido, seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y exteriores, a no ser que, en lugares al aire libre, se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal de metro y medio. A su vez, la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) insiste en la importancia del uso de mascarillas en interiores.

Siguiendo esta línea, la marca española Xula ha lanzado nuevos diseños que garantizan un estilo único y seguro para los usuarios, protegiéndoles y ayudándoles a verse bien al mismo tiempo. Atendiendo a todos los protocolos sanitarios obligatorios, Xula fabrica mascarillas transparentes textiles, lavables y reutilizables. Estas facilitan la comunicación entre las personas y permiten ver la expresión facial de cada uno. A su vez, sus modelos son elegantes, atrevidos, diferentes y originales, con opciones para todos los gustos.

Modelos con diseño de fiesta Xula ha lanzado una nueva colección de mascarillas para poder disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, de forma elegante y segura. Hay diseños disponibles tanto para hombre como para mujer, con ribetes en blanco, dorado, plateado, metalizado, con pedrería o cristales y de mallas negras o color piel. Sin duda, se trata de alternativas ideales para sustituir a la mascarilla común y lucir elegante con un traje o vestido de fiesta.

Cabe destacar que todas las mascarillas producidas por Xula están hechas en España, utilizando materiales certificados para garantizar acabados de calidad. Adicionalmente, estos productos cumplen con todas las normativas europeas vigentes, correspondientes a los protocolos de sanidad por el COVID-19. Para consultar los precios o realizar una compra, los usuarios disponen de todo el catálogo en la web de Xula.

