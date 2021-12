Los productos de cosmética locales y sostenibles de Crudo Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 13:00 h (CET)

El concepto vegano y de responsabilidad con el ambiente ha llegado también al mundo de la cosmética con una revolucionaria línea de productos made in Spain. Se trata de Crudo, una firma de cosmética natural ideada para todas aquellas personas que buscan soluciones sencillas a los problemas globales.

Crudo salió al mercado este 2021 y en apenas seis meses, ha crecido excepcionalmente con su apuesta por la cosmética sin envases. Es un modelo de producción que evita el uso de recipientes para reducir la contaminación de los ecosistemas con este tipo de desechos.

La cosmética con sentido sostenible El nacimiento de Crudo a mediados de este 2021 fue fruto de más de dos años de investigación, ensayos y elaboración de productos. Para las fórmulas siempre se trabaja bajo el principio de utilizar solo ingredientes naturales, 100% libres de tóxicos y de sulfatos. La otra premisa es que sean productos sólidos, para evitar el uso de envases plásticos.

Crudo tiene un catálogo integrado por 3 tipos de jabones para el cuerpo y manos completamente naturales. También tiene 1 champú sólido, 1 acondicionador de pelo, 1 limpiador facial y 1 desmaquillante. Todos son el resultado de fórmulas propias creadas por el laboratorio de la firma.

Más allá de la investigación para el desarrollo de las fórmulas y sus productos, el trabajo previo implicó un importante esfuerzo para conseguir los mejores proveedores. Todas las referencias de Crudo han sido elaboradas con criterio Clean Beauty, acreditando el uso de la menor cantidad de ingredientes posible por composición.

La línea de productos de Crudo Se trata de un equipo joven y dinámico que decidió dar respuesta a las personas que quieren un cuidado personal sin sacrificar el medioambiente. La invención de las fórmulas y su fabricación son libres de crueldad animal.

La barra de acondicionador de pelo Crudo es un producto que desenreda y fortalece el pelo impidiendo que se rompa con el peinado. Sus resultados son superiores a los equivalentes elaborados con químicos. La barra redonda de champú le da brillo al pelo porque contiene tensioactivos provenientes del coco. Su pH ha sido equilibrado para hacer que el pelo brille.

El bloque de desmaquillante sólido no solo quita cualquier resto de maquillaje de manera delicada, sino que también aporta firmeza y elasticidad al rostro. Por su parte, los jabones de Crudo vienen en tres presentaciones: a base de almendras, de carbón activo y rosa mosqueta.

Todo su catálogo de cosmética sólida está disponible a través de la página web. En la península, los productos se entregan en un plazo máximo de 48 a 72 horas y los envíos son gratuitos en compras superiores a 25 euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.