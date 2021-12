Cursos gratuitos Madrid en las áreas de marketing, habilidades personales, administración e informática con Academia Colón Móstoles Emprendedores de Hoy

Una formación subvencionada es aquella que proporcionan las entidades públicas o cualquier empresa que desee fomentar la educación gratuita. Este tipo de formaciones se han hecho muy populares en España para ayudar a quienes no tienen los recursos necesarios para estudiar en una universidad o pagar un curso completo.

En Madrid, una institución que cuenta con esta modalidad es la Academia Colón Móstoles, la cual tiene como objetivo impartir clases semipresenciales y virtuales a trabajadores activos, autónomos, personas en ERTE o ERE y desempleados. Entre sus cursos gratuitos en Madrid se encuentran los de marketing, habilidades personales, administración e informática.

¿Cuáles son las ventajas de los cursos gratuitos de Academia Colón Móstoles? La Academia Colón Móstoles es una empresa centrada en la formación subvencionada que dispone de cursos para la Comunidad de Madrid. Estos cursos gratuitos abarcan distintos temas como el marketing, las habilidades personales, la administración y la informática. Cada una de estas áreas se encuentra entre las más demandadas a nivel nacional e internacional, ya que son necesarias para mejorar la eficiencia de cualquier sector empresarial. En cuanto al área de marketing, los estudiantes y profesionales podrán adquirir el conocimiento necesario para desarrollar estrategias publicitarias efectivas. Por otra parte, los cursos online de informática ofrecen una formación muy completa, ya que incluyen diseño web, programación en distintos lenguajes, manejo de sistemas operativos, etc. Los cursos gratuitos de administración ofrecen al alumno habilidades esenciales para el campo laboral como dominio de Excel, trámites online, atención al cliente, análisis de cuentas, etc. Por último, los cursos relacionados con las habilidades personales y directivas permiten al estudiante aprender sobre trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, coaching o toma de decisiones.

La importancia de los cursos que imparte la Academia Colón Móstoles En los cursos impartidos por la Academia Colón Móstoles dictan temas de gran relevancia para el mundo industrial. La informática, por ejemplo, está presente en todos los sectores conocidos, ya que la tecnología ha alcanzado un punto en donde es esencial, incluso en el campo de la medicina. Los cursos gratuitos de la Academia Colón Móstoles enseñan a estudiantes y profesionales a cómo desarrollar sistemas de software, aplicaciones avanzadas y páginas web bajo los lenguajes más populares del momento. Por supuesto, estos también imparten diseño gráfico, fotografía digital, diseño industrial, entre otros. Además de esto, sus cursos en aula virtual para el desarrollo de habilidades personales y administrativas son de gran utilidad para quienes buscan escalar en una empresa. Es importante mencionar que la Academia Colón Móstoles entrega certificados oficiales, como los Certificados de Profesionalidad, que son avalados en todo el territorio económico europeo.

La Academia Colón Móstoles y sus formaciones 100% subvencionadas están disponibles para todas las personas que trabajen o vivan en la Comunidad de Madrid. Sus cursos semipresenciales y online sobre marketing, informática, administración y habilidades personales están respaldados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social Europeo, etc.

