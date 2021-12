El precio de una vivienda puede incrementarse con la instalación de paneles solares Emprendedores de Hoy

viernes, 24 de diciembre de 2021, 11:11 h (CET)

Ante la creciente preocupación que ha despertado el inminente cambio climático, las energías renovables van ganando cada año más presencia en el mundo. La instalación de paneles solares en los inmuebles es una de las alternativas más elegidas. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones no se tiene en cuenta un factor relevante: su aspecto y su calidad. Cabe recordar que la estética de una vivienda revaloriza el precio de la misma. Consciente de ello, la web especializada Paneles Solares se ha especializado en promover la instalación de paneles solares elegantes, eficientes y con las máximas garantías.

Los paneles solares en el hogar son un monopolio de empresas chinas El 95% de los módulos que se montan en España son de origen chino. Los fabricantes chinos no han estado históricamente enfocados en la calidad de los paneles solares, sino en la producción masiva. Por lo tanto, ni la estética ni la eficiencia son una prioridad. Es importante recordar que los paneles están en el tejado de una casa por lo menos durante 25 años, lo que significa que es importante hacer una elección consciente en el momento de comprarlos.

La instalación de paneles solares de baja calidad provoca incidencias normalmente a partir del segundo o tercer año, no produciendo la energía que se prometió y teniendo que, en ocasiones, remplazar los paneles, aumentando los costes y alargando la amortización que prometió el instalador. Por eso es muy importante estar informado del tipo de panel que se va a instalar y no dejar esta decisión en manos del instalador, que en muchas ocasiones opta por un producto barato para poder ofrecer precios más competitivos, pero que a la larga a los clientes les salen más caros.

Una instalación media en una casa es aproximadamente de 3,5KW. Esto puede tener un coste en paneles para el instalador de 1050 euros en paneles chinos y unos 1600 euros con un módulo de garantías. Esto son 600 euros más, pero considerando una vida útil de 30 años de los paneles premium (como mínimo) hace de esta cantidad algo residual, sin contar que los paneles chinos darán más costes durante los años.

La importancia de la estética en un inmueble A la hora de vender una propiedad, generalmente son las reformas y remodelaciones las que aumentan su valor. En este sentido, la estética general de la casa juega un papel fundamental a la hora de establecer el precio de un inmueble y en la forma en la que este se ofrece a los compradores.

Por este motivo, la web especializada Paneles Solares, se ha centrado en ayudar a los clientes a tomar la mejor decisión y que su inversión no sea un quebradero de cabeza constante.

Teniendo en cuenta estos factores, con una instalación adecuada no solo se estará cuidando al medioambiente y reduciendo los costes en las facturas energéticas, sino que se estará incrementando el valor final del inmueble. De esta forma, se podrá sacar el máximo provecho del hogar por una mínima inversión.

