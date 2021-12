El alquiler de temporada, una solución para aquellos propietarios que no se deciden si alquilar o no alquilar, por MyRentalHost Emprendedores de Hoy

Muchos propietarios de inmuebles desocupados tienen a menudo una duda: alquilar o no alquilar su casa. La cuestión es que, aunque necesitan el dinero extra que se gana por el alquiler, no les gusta la idea de tener que dejar su vivienda a inquilinos durante mucho tiempo.

En primer lugar, por como queda la propiedad después de que se deje la misma y, por otro lado, porque les atrae la idea de que se pueda disponer de la propiedad para necesidades personales (como visitas personales, amigos, familiares, etc.).

Esto muchas veces sucede por desconocimiento de otras alternativas como el alquiler de temporada. No solo es una mejor opción, sino que deja más beneficios. MyRentalHost es una empresa multipremiada que lleva muchos años de experiencia que pueden ayudar a sacar el máximo partido de este tipo de alquiler, ya que hace años que ofrece este servicio a propietarios. Es el llamado alquiler de temporada que, básicamente, consiste en alquilar una propiedad por un mínimo de 1 mes y un máximo de 11 meses. Lo bueno de esta opción es que no es necesario tener licencia turística y el propietario, si es necesario, puede bloquear el calendario de fechas que necesite para uso personal.

Este “producto lo ofrecemos nosotros desde hace más de 5 años”, comenta Agustín Villafañe, Director de MyRentalHost. “Recientemente, el Gobierno ha aprobado la nueva ley de vivienda que ha llevado a muchos propietarios a plantearse el alquiler de temporada, que es un tipo de arrendamiento más flexible y que además escapa del control de precios de otros tipos de alquileres. Es un servicio en el medio de un alquiler turístico y un alquiler tradicional y nos sorprende como está creciendo año a año. Hay muchos apartamentos que los propietarios deciden no alquilar y mantener cerrados y cuando se enteran de esta opción se dan cuenta de que la solución es perfecta, ya que además de evitar de muchas restricciones, los propietarios disponen del piso cuando quieren; y en las fechas que está libre se alquila por un buen precio. Además, una de las cosas que más preocupa a los propietarios es que el piso se okupe ilegalmente cuando no se usa, algo muy común en pisos que quedan vacíos durante mucho tiempo y es por eso que de alguna manera es una solución a este problema porque mantenemos el piso siempre ocupado por huéspedes”.

Alquiler de temporada, una opción perfecta de alquiler para aprovechar al máximo la rentabilidad de una propiedad Un arrendamiento de temporada es un alquiler de una vivienda que no se alquila para satisfacer las necesidades permanentes de vivienda del arrendatario, sino para cubrir otras necesidades (trabajo, vacaciones, estudios, etc.). Y el perfil de huéspedes que utilizan este tipo de arrendamiento

“La particularidad de estas propiedades es que tienen que estar totalmente amuebladas, equipada con todos los servicios para entrar a vivir. Básicamente, el huésped llega con su maleta y no tiene que hacer nada”, señala Victoria Williams, cofundadora de MyRentalHost. “Este servicio que ofrecemos desde hace años creció (y crece) mucho desde la pandemia, ya que la gente venía a estos pisos para trabajar y se quedaba una media de tres meses con un muy buen alquiler para el propietario. Además, nosotros venimos del alquiler turístico y brindamos una variedad de servicios al huésped que no lo obtiene del alquiler convencional, como es el servicio 24h para lo que necesite. Eso lo valora mucho el perfil que necesita un alquiler de temporada, ya que todo tiene 0 complicaciones en todos los aspectos”.

El sector del turismo en España ha crecido considerablemente. Por esta razón, se ha convertido en una excelente oportunidad de negocio para muchas personas, en especial para quienes tienen propiedades desocupadas sin saber qué hacer.

El alquiler de temporada es una alternativa que muchos propietarios ya han comenzado a implementar para obtener buenas ganancias. De hecho, con un alquiler de temporada se puede obtener un beneficio que va desde un 30 % hasta un 40 % más que el de los alquileres tradicionales.

Por otra parte, los arrendadores podrán disfrutar de diversas ventajas como la libertad para negociar el mejor precio del alquiler, mayor seguridad en los pagos, disponibilidad de la vivienda cuando lo desee y, además, es una modalidad de arrendamiento exento del IVA.

Aprovechar los beneficios de un alquiler temporal de la mano de profesionales MyRentalHost, con sede en Barcelona y en breve con oficinas también en Madrid, es una de las empresas que más sabe de estos alquileres temporales y cómo gestionar las propiedades de la mejor manera. MyRentalHost gestiona de manera integral todo lo necesario para que el propietario esté tranquilo y disfrute de la máxima rentabilidad de su apartamento.

Para ayudar al cliente, la empresa se encarga de hacer la preparación del apartamento y de darlo de alta en las principales páginas web del sector para atraer a quienes deseen un alquiler de temporada. Los profesionales de MyRentalHost se encargarán de poner el lugar a punto, con servicios de ambientación, decoración, internet, reformas y limpieza profesional, además de renting de ropa, comunicación con los huéspedes, check-in y check-out y todo lo que hace falta. A esto se le suma la asesoría especializada que ofrece al arrendador en todos los aspectos legales para la puesta en marcha del alquiler, así como un análisis de las ganancias estimadas y la inversión necesaria.

En definitiva, el alquiler de temporada es actualmente una de las mejores alternativas para los propietarios que deseen sacar el máximo provecho de su inmueble sin tener que alquilarlo durante mucho tiempo y sin complicaciones. Asimismo, con la ayuda de MyRentalHost el servicio, la profesionalidad yla rentabilidad estará siempre garantizada.

