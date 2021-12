Como realizar una reforma integral, por JAV construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 24 de diciembre de 2021, 12:44 h (CET) Reformar un piso es un momento importante en el que se hacen realidad los deseos asociados a la vivienda. Para sacar el máximo partido a la reforma de un piso, es necesario que intervengan varios agentes: el arquitecto o el aparejador, los departamentos técnicos, los constructores y los proveedores También requiere una buena planificación y una cuidadosa organización de la obra. Siempre se empieza con las mejores intenciones y entusiasmo, pero a menudo se acaba gestionando un proceso complejo y confuso que lleva a un resultado que dista mucho de las expectativas.

A continuación, se detalla una completa guía, fruto de la experiencia de muchos años de los profesionales de JAV construcciones y rehabilitaciones, que pretende ser una fuente de ayuda y asesoramiento para quienes planean reformas integrales en la vivienda.

Cómo planificar la reforma de un piso

Definir los objetivos

Hay que empezar por pensar en los puntos fuertes de la casa para potenciarlos y en los puntos débiles para mejorarlos. Por ejemplo, es posible que se quiera mantener la cocina separada del salón, o combinarlos en un solo espacio abierto; o puede que simplemente se quiera un baño adicional.

Depende mucho de los objetivos que hayan llevado a tomar la decisión de reformar el piso. ¿Se quiere reformar un piso para alquilarlo o venderlo, hacer más acogedora y moderna la "casa de la abuela" para vivir, o crear una nueva habitación en la casa para un nuevo bebé? A partir del objetivo principal será más fácil definir los objetivos "secundarios", como nuevas instalaciones, climatización, reforma de baños, que se perseguirán durante la reforma.

Hay que identificar las verdaderas prioridades que ayudará a definir lo más importante y a no perder nunca de vista los objetivos.

Definir el proyecto es una operación apasionante pero delicada. Si no se es un experto es mejor que apoyarse en expertos en la materia. Tener las ideas claras ayudará al profesional a convertir las indicaciones en realidad de la forma más precisa posible.

Respetar todas las etapas del proyecto

El proyecto es el primer paso indispensable para reformar la casa de forma consciente y con un resultado de calidad. De hecho, sólo planificando los espacios, las habitaciones y el mobiliario con antelación y con una precisión meticulosa es posible evaluar las limitaciones y las criticidades que, si se descubren y se tratan una vez que la obra está en marcha, causarían grandes inconvenientes tanto desde el punto de vista económico como del resultado.

En términos sencillos, sólo con un proyecto completo es posible lograr el resultado final deseado.

El proyecto se divide en tres fases:

El proyecto de esquema, en el que se define la nueva disposición, la distribución de las habitaciones y su subdivisión; El proyecto final, en el que se evalúa el mobiliario, el dimensionamiento de los espacios y otras soluciones de interiorismo; El proyecto ejecutivo, definido justo antes de empezar la obra propiamente dicha, que incluye los planos de las instalaciones, la colocación de los revestimientos y todos los demás detalles que se deben facilitar a la empresa para conseguir el resultado deseado. No se debe pasar a la siguiente fase si todavía existen dudas: es mejor dedicar más tiempo al proyecto inicial y estar plenamente convencido que deshacer el trabajo realizado y ponerlo todo en duda en la siguiente fase.

Elegir los muebles ahora

¿Por qué pensar en el mobiliario en el proyecto de reforma de un piso? insertar en el anteproyecto muebles "fijos" como la cocina o los armarios es especialmente útil para comprender mejor los espacios, verificar la usabilidad de los pasillos y razonar sobre la disposición de los sistemas y otros elementos que harán funcional la vivienda.

Ya no es necesario pensar en los colores y los materiales, sólo hay que pensar en las dimensiones y las posiciones generales: ¿dónde debe colocarse el sofá en el salón? ¿Dónde debe colocarse el televisor? Y en la cocina, ¿cuánto espacio hay? Responder a estas preguntas durante la redacción del anteproyecto ya ayuda a encontrar la configuración óptima, en función de los gustos estéticos y las necesidades prácticas.

Crea un estilo propio

Una vez que se haya definido la distribución y comprobado los espacios, se pueden repasar todos los demás elementos y definir el proyecto final: ahora es el momento de elegir cada uno de los muebles y crear el estilo de la casa.

Aunque a estas alturas el inicio de las obras pueda parecer todavía lejano, empezar a ver los suelos, las paredes, los sanitarios, las telas y todo lo demás ayuda a aclarar las ideas sobre el estilo que se desea.

El paso más importante para crear un buen proyecto de reforma es definir el estilo que tendrá el piso.

Hay muchos estilos que se pueden recrear o mezclar para crear un propio estilo personal. Se necesita paciencia, creatividad y una buena dosis de gusto estético.

Cómo establecer (y respetar) el presupuesto

Decidir cuánto se quiere invertir en la reforma de un piso No es necesario ser preciso hasta el último euro, pero es importante definir un orden de magnitud o un máximo más allá del cual no se quiere ir.

Tener una idea clara del presupuesto también ayuda a definir las relaciones con todos los profesionales y proveedores que intervienen en la reforma.

En cualquier caso, para definir con exactitud los costes de reforma de un piso, es necesario tener un proyecto lo suficientemente definido como para poder elaborar el pliego de condiciones, es decir, la lista de los trabajos que hay que realizar y los materiales que hay que incluir con los precios correspondientes.

Cuanto más completos y detallados sean estos dos documentos, más veraz y fiable será el orden de magnitud final del gasto. El pliego de condiciones, elaborado por un profesional o directamente por la empresa, es la única herramienta que permite comparar dos o más presupuestos.

A los gastos ya incluidos en la factura, hay que añadir los costes profesionales de la presentación de los trámites, la gestión de la obra y el coste del mobiliario.

Controlar los costes de reforma de la vivienda

El mercado de la reforma es muy competitivo: en función de la profesionalidad y la organización se pueden encontrar precios muy diferentes por el mismo trabajo.

Hay que desconfiar siempre de los precios demasiado bajos, ya que a menudo ocultan trampas o costes adicionales (incluso importantes) que sólo se materializan una vez iniciadas las obras.

Una de las principales formas de mantener bajo el coste de reforma de un piso es colocar el nuevo suelo sobre el antiguo (suponiendo, por supuesto, que las instalaciones no se rehagan por completo).

Otra partida importante de gastos son las instalaciones. ¿Desde cuándo están en vigor? ¿Basta con rehacer el baño o hay que revisar también el sistema de calefacción? También en este caso es mejor definir las prioridades, si es posible; para saber inmediatamente sobre qué partidas intervenir para no perder el control del presupuesto.

Distintas fases de la reforma integral de la vivienda

¿A quién confiar la reforma de la vivienda? La elección de un contratista es un paso clave para el éxito de una reforma. Un proyecto bien definido es el primer paso importante, pero también se necesita una empresa de reformas que sea capaz de llevar a cabo el proyecto de manera profesional.

El concepto es muy sencillo en sí mismo, pero desde un punto de vista práctico hay muchas cosas que pueden afectar al resultado final. En primer lugar, es mejor elegir profesionales, albañil, electricista, fontanero, que ya se conozcan y hayan trabajado juntos antes. Si forman parte del mismo equipo, podrán coordinarse mejor y evitar la pérdida de tiempo.

Si un presupuesto es demasiado alto o demasiado bajo para las mismas especificaciones, es necesario investigar y entender dónde está la verdadera diferencia. Por último, como en cualquier compra, la confianza en las personas es fundamental.

Las 6 fases de la obra de renovación

Cada obra se divide en 6 fases principales:

Preparación: se prepara todo para el inicio de los trabajos, se protegen las zonas comunes y se instala el cuadro eléctrico de la obra. Demolición: se derriban las paredes, los suelos, los revestimientos y todo lo necesario para llevar a cabo el nuevo proyecto. Construcción: el proyecto empieza a tomar forma, se construyen las paredes y se empieza a enlucir. Instalaciones: es el momento de preparar todas las instalaciones, agua, electricidad y aire acondicionado. Solados y enlucidos: la obra ya está en una fase muy buena, todos los sistemas del suelo están cubiertos por el solado, que también será la base sobre la que se instalará el suelo, y las paredes están enlucidas. En esta fase los espacios toman luz y el volumen de la habitación parece mayor. Acabado: en esta gran fase se incluyen todos los trabajos de alicatado, la instalación de radiadores y sanitarios, y todo lo que hace que la vivienda sea funcional. ¿Para qué sirve el director de obra?

Es aconsejable no querer ser "el jefe de obra" si no se tiene la formación técnica necesaria. Es mejor confiar en un profesional de confianza y seguir la obra paso a paso para estar al día.

Será el verdadero jefe de obra el que coordine las actividades y compruebe que todo funciona correctamente: el jefe es la única figura que tiene una visión completa de las actividades y, por tanto, es el único que podrá intervenir en caso de imprevistos.

Es la única persona que puede intervenir en caso de imprevistos y será su interlocutor para toda la información sobre el progreso de la obra.

¿Cuánto tiempo se tarda en reformar un piso?

Normalmente la gente piensa que la primavera es el mejor momento para empezar a trabajar. Sin embargo, no siempre es así, ya que si se trabaja en espacios cerrados se puede empezar a renovar en cualquier momento.

El tiempo que se tarda en reformar una vivienda puede ser muy diferente, dependiendo de las obras que haya que hacer y del tamaño de la vivienda. Por término medio, la reforma completa de un piso con nuevas instalaciones, suelos y paredes puede durar 3 meses.

Cada caso debe evaluarse individualmente y sólo se puede hacer una estimación real del tiempo una vez que se haya elaborado el proyecto y se haya realizado una inspección.

Reforma llave en mano

Muy a menudo se oye el término "llave en mano", que significa que todo el trabajo se hará para garantizar que la propiedad sea totalmente funcional.

Falta una fase fundamental: el mobiliario, que hace que la casa sea totalmente habitable. Por eso es aconsejable que se piense en el mobiliario junto con el proyecto de reforma del piso: de esta manera, al final de las obras todo estará listo para proceder al montaje de los muebles y en poco tiempo se podrá disfrutar el nuevo hogar.

Tener un único punto de contacto para coordinar las obras y el mobiliario es una gran ventaja. No sólo en términos de tiempo, sino sobre todo para garantizar el éxito del proyecto.

