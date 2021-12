Zalavet es una clínica veterinaria en Burlada, con un amplio catálogo de productos disponibles en su tienda de mascotas online Emprendedores de Hoy

Una mascota es otro miembro más de la familia y su salud es tan importante como la de cualquier otro. Darle el alimento, los suplementos y los productos higiénicos necesarios correctos es indispensable para su correcto desarrollo.

En este sentido, la clínica veterinaria Zalavet, ubicada en Burlada, puede ser de gran ayuda. Además de ofrecer servicios médicos, cuenta con una tienda de mascotas onlinecon productos para perros, gatos, roedores y otros animales de compañía.

Tienda online de mascotas con dietas personalizadas La tienda online de mascotas Zalavet destaca por vender productos como comida seca y húmeda para perros y gatos, alimento para roedores, premios como snacks totalmente saludables para mejorar el comportamiento de la mascota, juguetes, correas, accesorios y productos de higiene como cepillos, cortaúñas, champús, arenas para gato, etc. Algunas de sus marcas más destacadas en piensos son piensos Hills Science Plan, Ownat y Lenda, a precios competitivos.

Los envíos son gratuitos para los pedidos superiores a 60 € y se realizan a toda la península ibérica. Cada alimento está pensado para proporcionarles salud y vitalidad a las mascotas. La web también promociona un servicio de dietas personalizadas totalmente gratuito, disponible para perros y gatos. Su elaboración se basa en el conocimiento nutricional de los veterinarios de la clínica, que ayudan a mascotas con problemas como la obesidad, diabetes, trastornos alimentarios, alergias, problemas digestivos, renales o hepáticos.

Clínica veterinaria en Burlada Ubicada a 5 minutos de Pamplona, la clínica veterinaria Zalavet ofrece servicios de consulta y medicina general para animales. Son expertos en diagnóstico general de dermatología, aparato cardiovascular, respiratorio, neurológico y digestivo, traumatología, hematología, enfermedades infecciosas, trastornos de nariz, oído, ojos y boca, y, por último, recomienda los tratamientos más adecuados para las mascotas.

La clínica posee 2 salas de consultas, una para perros y otra para gatos y animales exóticos. Los espacios están provistos de todos los implementos necesarios para hacer un diagnóstico completo de la mascota. Asimismo, esta clínica dispone de maquinaria actualizada como rayos X, ecógrafo, y aparatos para análisis de triquina o limpiezas de boca, de la mano de un equipo profesional y en continua formación.

Entre los tratamientos, destacan las cirugías, esterilizaciones, limpieza bucal, reproducción asistida e inseminación artificial, vacunas, desparasitación, etc. También se pueden adquirir sus innovadores planes de salud con descuentos en servicios veterinarios para perros y gatos.

Zavalet fue fundada por Javier Zalacáin, veterinario que, por su pasión y preocupación por la salud de los animales, decidió abrir la clínica en 2019. Un año después, incorporó a su hermano Miguel Zalacáin, farmacéutico clínico, al equipo, el cual ya cuenta con cinco personas con diversos perfiles técnicos y a las que les une el amor incondicional por los animales.

Actualmente, este centro veterinario colabora con las protectoras locales Cuatro Patas y Un Camino y SOS Animales Egües Navarra, con el fin de conseguir un hogar para los animales abandonados de la zona. La popularidad de esta empresa está creciendo, debido a la gran variedad de servicios que ofrece.

